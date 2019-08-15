Ermenistan, Suriye’ye gıda malzemelerinden oluşan 140 ton insani yardım gönderdi

Ermenistan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Rus–Ermeni İnsani Merkezinin araçlığıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’ne insani yardım gönderdi.

15 Ağustos’ta yapılan hükümet oturumunda konuşan Olağanüstü Haller Bakanı Feliks Tsolakyan, “Rus-Ermeni Merkez yardımıyla günler önce Suriye Arap Cumhuriyeti’ne insani yardım gönderdik. Bizim tarafımızdan ve Rus tarafından orada isanlarımız olacak, yükü Kızılay’a teslim edecekler ve örgüt de artık yardımı dağıtacak”, ifadelerini kullandı.

Bakan, 52 ton et konservesi, 35 ton balık konservesi, 40 ton toz şeker dahil toplam 140 ton gıda malzemelerinin 22 Ağustos’ta Suriye’ye ulaşacağını belirtti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...