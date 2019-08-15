Ermenistan şampiyonu Ararat-Armenia Avrupa Ligi Play-Off’ta (video)

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda Ermenistan şampiyonu Ararat-Armenia Tiflis’te rövanş maçında Gürcistan’ın şampiyonu Saburtalo’ya karşı 2:0 skorluk zafer kazanarak Avrupa Ligi Play-Off’a çıktı.

Yerevan’da 1:2 skorluk yenilgiden sonra Ararat-Armenia teslim olmadı ve sonuna kadar mücadele edip rakibin sahasında bu tarihi zafere imza attı. Tarihi, çünkü ilk defa Ermenistan’dan bir futbol takımı Avrupa Ligi Play-Off turuna çıkmış oldu böylece.

14 Ağustos’ta gerçekleşen maçın 10’uncu dakikasında Anton Kobyalko ilk golü attı, 67’inci dakikasında ise Petros Avetisyan penaltı kullanarak Saburtalo-Ararat-Armenia karşılaşmasında durumu 0:2 yaptı ve maçın nihai skorunu belirledi.

Avrupa Ligi Play-Off’ta Ararat-Armenia’nın rakibi Lüksemburg şampiyonu Dudelange takımı olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/15/Ermenistan-Ararat-Armenia-Avrupa-Ligi/161970

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