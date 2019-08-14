KCW Today: Ermenistan günümüzdeki dünya haritasında stratejik konuma sahip

Büyük Britanya’da yayınlanan ünlü “Kensington, Chelsea & Westminster Today” (KCW Today) dergisi okuyucularına Ermenistan hakkında bir yazı sundu.

Ermenistan’ı tarihi güzelliğe ve çok eski kültüre sahip olan bir ülke olarak tanımladıkla birlikte günümüzde dünya haritası üzerinde Ermenistan’ın önemli stratejik konumunda bulunduğunu da vurgulandı yazıda.

Makale yazarları Haziran ayında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın yüksek desteğiyle gerçekelşen “Fikirler zirvesi” (‘Summit of Minds’) etkinliğine katılmak için Ermenistan’ı ziyaret ettiler.

Ermenistan hakkında yazısına 1895 yılında Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere karşı zulüm politikasına karşı çıkan o zamanki Büyük Britanya Başbakanı William Ewart Gladstone’in “Ermenistan’a hizmet etmek, medeniyetimize hizmet etmek anlamına geliyor” sözleriyle başlıyorlar yazarlar.

Bu sözlerin günümüzde de geçerli olduğunu ifade ederek Ermenistan’ın bilim, kültür, spor ve farklı alanlarda büyük katkılarda bulunmaya devam ettiğini belirtiliyor yazıda. Ermeni halkının çok miasafirperver olduğunu da yazarlar ayrıyeten dile getiriyorlar.

301 yılında Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk ülke olarak Ermenistan’ın çok zengin dini ve kültürel tarihe sahip olduğunu ve günümüzde de Ermenilerin Hristiyanlık geleneklerini yaşatmaya devam ettiklerinin de alltını çiziliyor.

Tabi Büyük Britanya merkezli KCW Today dergisi yazıda Ermeni Soykırımı hakkında da özel bir bölüme yer veriyor. Yazının bu kısmında 1915-1922 yılları arasında Osmanlı Devletinde sistematik olarak yaklaşık 1.5 miliyon Ermeninin Osmanlı hükümeti tarafından katledildiği, Türkiye Hükümetinin şimdiye kadar bununla ilgili sorumluluk üstlenmediğini ve ABD, Büyük Britanya’nın Türkiye ile diplomatik büyük krizden korktukları sebebiyle resmi olarak Ermeni Soykırımı günümüze kadar kabul etmedikleri ifade ediliyor.

Makale yazarları Ermeni Soykırımı Müze enstitüsünün çok değerli delil ve kanıtlara sahip olduğunu ve Ermeni Soykırımı hakkında insanları bilgilendirmek açısından önemli rol oynadığını da anlatıyorlar yazıda.

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