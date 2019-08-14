Karabağ’da bir heykel: Biz dağlarımızız

Büyük acılar yaşadılar, çok yıkım gördüler ama yaşama umutla tutunmayı bildiler. Ermenistan ile Azerbaycan arasında yıllar süren savaşın adı olan Dağlık Karabağ (Artsakh), halen o zorlukların izini taşısa da şimdilerde daha özgür ve geleceğe umutla bakıyor.

7’nci Uluslararası Ermeni Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninin yapıldığı Artsakh’ın Stepanakert kentinde ilgi çekici bir heykel bulunuyor. Kentin hemen girişinde bulunan ve birçok yerden görünebilecek bir tepeye kurulu heykel, ‘Nine-Dede heykeli’ olarak biliniyor. Ancak, heykelin asıl adı ve kuruluş amacı daha derin ve anlamlı. Tıpkı heykelin üzerinde de yazıldığı gibi; “Biz dağlarımızız.”

Kadın ve erkek iki yaşlı insanı resmeden heykel, sadece iki kafadan oluşuyor. Ancak, heykelin bedeni, üzerinde bulunduğu tepe boyunca uzanıyor. “Biz dağlarımızız” adı da buradan geliyor. İki insan kafası ve üzerinde bulundukları tepe, Karabağ halkını ve üzerinde yaşadıkları dağlık bölgeyi sembolize ediyor.

AZERBAYCAN’IN VETOSUNA RAĞMEN YAPILDI

Dünyada masum iki yaşlı insanı resmeden ilk heykel olarak biliyor. 1 Kasım 1967 tarihinde Sergey Bağdasaryan tarafından yapılan heykel, Dağlık Karabağ bölgesindeki kırmızı volkanik tüf taşından inşa edilmiş. Yöresel kıyafetler içerisinde iki yaşlı insanı ve sert bakışlarını yansıtan heykel, 2013 yılında tekrar restore edilmiş. Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın denetimi altında özerk bir bölgeyken, o dönem heykelin yapımına karşı çıkıldığı belirtiliyor. Ancak Azeri yönetimin karşı çıkmasına rağmen halkın büyük desteğiyle heykel bu alana dikilmiş. Artsakh, yani Karabağ halkı için büyük anlam ifade eden heykel, ayrıca Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin armasında da yerini buluyor.

Heykel tasvir edilirken, Karabağ halkının topraklarına bağlılıklarının bir sembolü olarak tanımlanıyor. Heykel, Stepanakert kentine gelen Ermeniler ve yerli olmayan turistler tarafından da ziyaret ediliyor.