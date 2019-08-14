Garo Paylan’ı Uruguay’da tuz ve ekmekle karşıladılar (foto)

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay 11-24 Ağustos tarihleri arasında Latin Amerika ülkelerini ziyaret edecek.

12-14 Ağustos tarihlerinde Paylan ve Günay Uruguay’da bulunacak. Latin Amerika ziyaretine HDP’li Milletvekiller Uruguay’ın başkenti Montevideo’da Ermeni Az. Nerses Şnorhali kilisesinde düzenlenen ayine katılmakla başladılar.

Daha sonra Garo Paylan ve Ebru Günay Ermeni Soykırımı kurbanlarınn anısına çıçek bırakıp saygı duruşunda bulundular ve ardından Uruguay Ermeni toplumu temsilcileriyle görüştüler. Uruguay Ermenileri onları çok sıcak, geleneksel tuz ve ekmekle karşıladılar.

HDP Milletvekilkeri Arjantin, Brezilya, Şili ve Uruguay’da siyasi görüşmelerde bulunacak. Paylan ve Günay, ayrıca, Türkiye’deki mevcut durumu ve azınlıkların hakları için sürdürdükleri mücadeleyle ilgili farklı kuruluşlarda konuşmalar sunacak.

Hatırlanacağı üzere 22 Nisan 1965’te kabul edilen yasa ile Uruguay 1915 Ermeni Soykırımını tanıyan ilk ülke oldu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...