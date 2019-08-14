Ermeni satranç Büyükustası Aronyan, Şehriyar Memmedyarov’u ikinci kez mağlup etti

Ermeni satranç Büyükustası Levon Aronyan ABD’de süren Grand Chess Tour St. Louis Hızlı & Yıldırım Turnuvası çerçevesinde ikinci kez Azerbaycanlı rakibi Şehriyar Memmedyarov ile karşılaştı.

İlk kez hızlı turnuvasında Memmedyarov’u mağlup eden Aronyan bu sefer artik yıldırım maçlarında karşılaşan Azerbaycan’lı satranççıyı yine yendi.

Hızlı turnuvasında birincilik kazanan Aronyan yıldırım turnuvasında Memmedyarov’dan önce ise Rusya’yı temsil eden Sergey Karyakin ile bir araya gelip maçı berabere bitirdi.

Şu ana kadar 14,5 puan kazanan Ermeni satranççı turnuvanın tek lideridir. İkinci sırada 13 puanla Fransız satranççı Maxime Vachier – Lagrave yer alıyor.

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