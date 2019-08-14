“Burada sokaklarda her yürüdüğümde içim müthiş bir huzur doluyor”: İstanbul’lu Ermeni şarkıcı Maral Ayvaz Yerevan’da

Elen Kokçyan

Küçük yaşta Ermeni Kilisesi Korosu çalışmalarına katılarak müzik hayatına başlayan İstanbul’lu Ermeni şarkıcı Maral Ayvaz, ilk albüm projesi ‘Maral Gibi’yi 21 Haziran’da dinleyiciye sunduktan sonra bu günlerde Ermenistan’da bulunuyor.

Bu kendisinin Ermenistan’a 3’üncü ziyareti olduğunu söyleyen Maral Ayvaz Ermenihaber.am’e Ermenistan’dan izlenimlerini ve gelecek planlarını paylaştı:

“4 yıl aradan sonra bu sefer tabii ki ziyaret amacım çok daha farklı çünkü bir buçuk ay öncesinde İstanbul’da ilk Ermenice albümümü çıkardım ve istedim ki çabucak buraya geleyim, buradaki Ermeni vatandaşlarına tanıtmak istedim. Halkla bir an önce iletişimde olmak istedim. Olsun gazetelerle, olsun bu tip ropörtajlarla veya radyo istasyonlarından, yayınlarla…

…Benim çok küçük yaştan itibaren Ermenice konuşan bir ailem vardı ve Ermenice şarkılar, müzikler çokça dinleyen bir aileye sahiptim. Daha sonra şu anda devam ettiğim Lusavoriç Korosunun çok sesli müzik çalışmalarına katılarak şimdiye kadar devam etmekteyim. Ermenice müziğe olan sevgim yıllar içerisinde katlanarak çoğaldı diyebilirim.Çok uzun zaman sonra da son 3-4 yıl içerisinde bu sevgimi taşlandırmak istedim ve bu albümü çıkartmak istedim. Maalesef her yabancı ülkede olduğu gibi Türkiye’de de aynı şekilde Ermenice dili zor konuşuluyor, yani Ermeniler tarafından. Bu albümü çok sevdiğim için tabii ki benim için yaptım hem de halka bir kere daha bir de benim tarafımdan küçükten büyüğe Ermenice şarkılar dinlensin istedim, evlere girebilsin.’’

Ziyaret sırasında tarihi yerleri gezdiğini anlatan Maral ‘’Noravank’a gitmiştik, Jermuk’u, Aparan’ı gezmiştik ve tabii ki Yerevan’ı gezmiştik. Bu sefer de 9 günle buradayım. Buluşmalarımdan ötürü daha çok şehir içindeyim. Fakat fırsatını bulduğumda da yine günlük gezilere de katılmaya çalışıyorum. Tabii ki çok seviyorum Ermenistan’ı, özellikle de Yerevan’ı. İnşallah diğer kesimlerini de görmek isterim.Özellikle de Gümri’yi de görmek çok isterim. İnşallah bir daha ki sefere ziyaret edeceğim. Fakat Yerevan’ın bende çok çok özel bir yeri var.Bir kere her şey dilimiz olan Ermenice. Nereye bakarsam, caddeler, sokaklar bir o kadar geniş. Nefes aldıran sokakları var,çok huzurlu. Burada sokaklarda her yürüdüğümde içim müthiş bir huzur doluyor. Kültürümüz, sanatımız çok güzel temsil ediliyor, çok iyi korunuyor, kültüre ve sanata verilen değer çok yüksek seviyede. Bunlar benim ilk etkilendiklerim’’ diye anlattı.

Ermeni kimliğinden dolayı Türkiye’de herhangi engellerle kalşılaşıp karşılaşmadığını sorusunu yanıtlayan şarkıcı bundan yıllar önce Ermeni sanatçıların baskılar, engellemeler, türlü engellerle karşılaştığını ancak şimdilik durumum değiştiğini söyledi:



‘’Çok zordu zaten Ermenice bir albüm çıkartmak veya televizyonlarda sadece Ermenice değil Kürtçe şarkılar da söylemek yasak gibi bir durumu vardı. Fakat son 10-20 yıllar içerisinde insanlar, Türkiye halkı da daha aydınlandı, daha demokratik ve özgür ortam sağlandı ve azınlıkta olan halklar kendi sanatlarını çok özgürce yapabiliyorlar, her türlü sanatsal işi çıkarabiliyorlar. Dolayısıyla ben de bu zamanlarda çıkarttığım için bir engel ya da bir baskı hissetmedim. Zaten albümün yapımcı şirketi bu tip etnik müzikler, bu tip etnik albümler çıkaran değerli ve kıymetli yapım şirketi. Her şey kolaylıkla geçti diyebilirim’’ dedi.

Maral Türkiye’de azınlıklarda olan dillere karşı özellikle de Ermenice dilinde çıkan albümlere veya yapılan şarkılara iygi duyulduğunu, merak edildiğini de sözüne ekledi.



“Ermenistan’da seyircinin karşısına çıkmayı düşünüyor musunuz?” sorununu ise sanatçı şöyle cevapladı:



“Çok arzu ediyorum tekrar Yerevan’a gelip burada konserle halkın beğenisine çıkmayı. Hazırlamış olduğum bir single şarkım var. Bunu da Yerevan’da çekilmesinin çok uygun olduğunu düşünmekteyim ve çok istiyorum burada bir video klibim çekilsin. Önümüzdeki ilk işim burada single’ı çıkartmak olacak. Ben bu albümünün çıkışından sonra Ermeni sanatçılarından dönüşler aldım ve gerçekten çok beğendiklerini söylediler. Hatta bir kaçı beraber düet hazırlayabiliriz önerileriyle geldiler. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Gerçekten karşılıklı bu sevgimiz, Teklifler çok beğendiğim sanatçılarından da geldi. Çok ta mutluyum”

Ermenice sözlü solo performanslarıyla tanınan Maral Ayvaz ilk albüm projesi ”Maral Gibi’yi 21 Haziran 2019’da dinleyiciye sundu. Albümün müzik direktörlüğünü müzisyen, aranjör Ari Hergel üstlendi. Hergel, albümdeki 7 şarkının düzenlemesini gerçekleştirdi. Almanyalı gitarist, müzisyen Aren Emirze’nin bestesi olan ‘Vayri Dzağig’ adlı şarkının kaydı Almanya’da gerçekleştirildi. Albümde Ermenice şarkılarla, modern estrümanlar klasik Ermeni çalgıları bir arada.

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