Azerbaycan’ın teslim aldığı Ermeni asker için Kızılhaç devrede

Alin Ozinian

12 Ağustos günü Karabağ’daki temas hattında Ermeni bir asker Azerbaycan topraklarına geçti. Ermenistan askerin yolunu kaybetmiş olabileceğini söylerken Azerbaycan medyası askerin baskılara dayanamayıp mevzisini terk ettiğini öne sürüyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Servisi’nin verdiği bilgiye göre 12 Ağustos günü, saat 12 sıralarında Ermenistan ordusunda Karabağ-Azerbaycan cephe hattında görev yapan bir asker, temas hattında bulunan mevzisini terk edip Azerbaycan’a geçti.



2000 doğumlu er Arayik Hayk Ghazaryan’ın mevzisini terk etmesi üzerine olayın ayrıntılarının açığa çıkarılması için soruşturma yapıldığı açıklandı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ise, Arayik Ghazaryan Azerbaycan askerlerince teslim alındı. Azeri basın organlarının yayınladıkları haberlerde “Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında görev yaptığı birlikteki baskılara dayanamayan Ermenistan askeri Azerbaycan’a sığındı” deniyor.



Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan’da bir Ermeni askerin olduğunu doğrularken detayların bilinmediğini, bunun için soruşturma sonucunu beklemenin gerekli olduğunu söyledi.



Savunma Bakanı David Tonoyan ise 13 Ağustos’ta gazetecilere verdiği demeçte, Azerbaycan’a sığındığı iddia edilen askerin büyük ihtimalle yolunu kaybettiğini ve Azerbaycan sınırına vardığını söyledi. Azerbaycan’a sığındığı iddiaları ile ilgili olarak “Azerbaycan’a bu yalan ve çarpıtma haberleri yapmama çağrısı yapıyoruz” diyen Tonoyan, sorunun çözümü için tüm olasılıkları değerlendirdiklerini belirtti.



Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) Yerevan Ofisi tarafından Armenpress’e yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Azerbaycan’daki asker Arayik Gazaryan ile ilgili olarak Azerbaycan makamları ile diyalog içinde bulunuyor. Açıklamada “Uluslararası Kızıl Haç Komitesi görevi dahilinde tutukluluk koşullarında bulunan insanları gözlemlemek ve aile ilişkilerine yardımcı olmak için tutukluları ziyaret ediyor.” denildi. Komitenin bu konu hakkında oldukça yoğun çalıştığı öğrenildi.



Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu – Ombudsmanı Arman Tatoyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ermenistan sorumlusu Claire Maitroy ile yakın temas halinde olduklarını, askerin haklarının güvence altına alınması konusunda birlikte çalıştıklarını bildirdi. Tatoyan’ın bildirdiğine göre ICRC en kısa zamanda Ermenistanlı asker ile yüz yüze görüşmeyi başaracak. Tatoyan ayrıca Arayik Gazaryan ailesi ile de temas halinde olduklarını, 19 yaşındaki Arayik’in hayatının güvence altına alınması için farklı uluslararası örgütlerle de temas sağlandığını söyledi.

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