Pan-Ermeni oyunlarının katılımcıları Soykırım anıtını ziyaret etti

Dünyanın 35 ülkesinden 5000’den fazla Ermeni bugün Soykırımı kurbanlarının anısına Tsitsernakabert Ermeni Soykırımı anıtında saygı duruşunda bulundu.
Pan-Ermeni oyunları çerçevesinde önceki yıllarda da Ermeni Soykırım anıtına ziyaretler düzenlendi. Pan-Ermeni oyunları Uluslararası komite Başkanı İşkhan Zakaryan’a göre her Ermeni kendi tarihini bilmeli ve en az bir kere Ermeni Soykırım müzesini ziyaret etmelidir.
13 Ağustos oyunlarının serbest günüdür ve o gün katılımcılar her defa olduğu gibi Ermeni Soykırım anıt ve müzesini ziyaret etti.
7’inci Pan-Ermeni oyunlarına 35 devlet ve 161 şehir katılıyor. Genel olarak sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve heyet üyelerinin sayısı 5300’den fazladır.
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