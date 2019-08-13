Nikol Paşinyan Los Angeles Ermenilerini ABD’de mitinge çağırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Eylül ayında ABD’yi ziyaret edecek. Orada Los Angeles Ermeni toplumuyla görüşme öngörülüyor.

Paşinyan resmi Facebook sayfasından yayınladığı video mesajında Los Angeles ve etraftaki bölgelerde yaşayan bütün Ermenileri mitinge çağırdı.

Ermenistan Başbakanı yaptığı açıklamada “Beklenen görüşme 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Hepinizi konuşmada bulunacağım Los Angeles’teki Grand Park’a davet ediyorum. En son Stepanakert’te konuştuğum gündemini birlikte ele alacağız. Ermeni diasporasının başkenti sayılan Los Angeles’te güçlü bir miting düzenleyeceğimizden eminim. Bu çok verimli bir görüşme olacak” sözlerini dile getirdi.

Nikol Paşinyan, aynı zamanda, Ermenistan’daki Kadife Devrim sırasında Los Angeles’in önemli bir destek merkezi olduğunu da vurgulayarak Ermeni toplumunun bu tutumunu takdirle karşıladığını ifade etti.

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