Levon Aronyan hızlı satranç turnuvasında birinci oldu

Ermeni satranç Büyükustası Levon Aronyan ABD’de düzenlenen “Grand Chess Tour’un” Saint Louis turnuvasında birinci sırada yer aldı. Hızlı satranç turnuvası 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti.

Ermenistan satranç takımı oyuncusu Aronyan 18 ‘den 13 puan kazanıp Fransa’yı temsil eden Maxime Vachier –Lagrave ile birlikte birinciliği paylaştı.

Son üç karşılaşmada Aronyan ABD’yi temsil eden Fabiano Caruana’yı yendi, Macaristan’ı temsil eden Richard Rapport’a yenildi ve Çin satranççı Yu Yangyi ile berabere kaldı.

13-15 Ağustos tarihleri arasında ise 18 turdan ibaret olan yıldırım satranç turnuvası düzenlenecek.

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