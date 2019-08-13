Ermeni atlet Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandı

Ermeni üç adım atlama sporcusu Levon Ağasyan Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Avrupa Takımlar Şampiyonasında Üçüncü lig müsabakalarında birinci oldu.

Levon Ağasyan 16.46 metre atlama sonucuyla ikinci sırada yer alan Azerbaycanlı ve üçüncü sırada yer alan Moldovalı sporcularını geride bırakarak altın madalya kazandı.

Ermenistan takımı 4 madalya daha kazandı. 3000 metre engelli koşu erkek yarışmasında Ermenistan’ı temsil eden Yervand Sargsyan 8:59:15 dakika sonucuyla ikinci sırada, 1500 metre yarışmasında ise 3:50:47 dakika sonucuyla üçüncü sırada yer aldı.

Uzun atlama sporcusu Artak Hambardzumyan 7.24 metre sonuç göstererek gümüş madalya kazandı. 3000 metre engelli koşu kadınalar yarışmasında Ellada Alaverdyan 11:08:01 dakika sonucuyla ikinci sırada yer aldı.

Takımlar sıralamasında Ermenistan Avrupa Şampiyonasında 6’ınc sırada yer aldı.

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