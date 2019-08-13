Akhtamar Adası’nın Surp Haç Ermeni Kilisesi ayine hazırlanıyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010 yılından bu yana Akhtamar Adası’nın kutsal Surp Haç Ermeni Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandığı belirtildi.

8 Eylül’de düzenlenecek olan ayine Vandaki oteller şimdiden doldu. Akhtamar Adası ve Surp Haç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Akhtamar Kilisesi’nin Van’ın tanıtımı noktasında en önemli destinasyon merkezi olduğunu ifade ederek, “Kültür Turizm Bakanlığımızın protokolü doğrultusunda, her yıl eylül ayının ikinci pazarı, Akhtamar Adası’nda Ermeni ayini yapılmaktadır. Bu yıl yapılacak olan Ermeni ayiniyle ilgili hazırlıklarımıza başladık. Karşılıklı görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız Van’a gelecek misafirlerin en güzel şekilde ağırlanması ve Van’dan memnun ayrılmalarını sağlamaktır” dedi.

Aktuğ, Ermeni ayinine katılım noktasında geçen yıla oranla artış beklediklerini belirtti.

Ocak ayından ağustos ayına kadar Akhtamar Adası’nı 125 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini de sözlerine ekleyen Aktuğ, bu sayının geçmiş yıllara oranla arttığını söyledi.

Van’ın en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Akhtamar Ermeni Kilisesi’nde 7’nci Ermeni ayinin düzenlenecek olmasının turizm sektörünü şimdiden canlandırdığını belirten Elite World Van Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Salih Çiftçi ise “Eylül ayında gerçekleşecek olan 7’nci Ermeni ayini, kentte otellerin dolmasına neden oldu. Van’a şu anda hem İranlı misafirlerin, hem Iraklı misafirlerin, hem iç pazar kültür turlarının yanı sıra Ermeni misafirlerin yoğun bir talebi var. Bu yoğunluk 25 Eylül’e kadar devam edecektir” diye konuştu.

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