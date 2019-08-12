Uçaktan iki kat fazla yükselen drone içat eden kişi Ermeni bir gençtir (video)

Bilim adamı ünvanına sahip olan 27 yaşındaki Hripsime Matevosyan New York’ta kendi ekibiyle uçaktan yaklaşık iki kat fazla yükselen drone icat etti. Ayrıca Hripsime Matevosyan “Swiftera” şirketinin müdürü ve kurucularından biridir.

New York’ta 7 kişilik startup oluşturan Hripsime özellikle Ermenistan’da orman yangınlarında icat ettikleri 18-30 km yükselen dronelerin çok faydalı olabileceklerini düşünüyor.

Genç Ermeni bilim adamına göre Ermenistan’ın da “Swiftera” dronelerine ihtiyacı var. Hripsime Matevosyan kendi vatanında şirketinin temsilciğini açıp ortak çalışmalar yürütme açısından ümitli olduğunu da dile getirdi.

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