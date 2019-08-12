Mezopotamya’daki dilleri yaşatmak için dernek

MEDİ-DER Yönetim Kurulu üyesi Hatice Öncü, Mezopotamya’da yer alan ve yok edilmek istenen dilleri yeniden halk arasında yaygınlaştırmak için çalışma yaptıklarını söyledi

Mardin’de bir araya gelen ve bölgedeki diller üzerinde eğitim verip araştırma yapmak isteyenler Mardin Ebedi Diller Derneği’ni (MEDİ-DER) kurdu. Kürt Dil Bayramı’nda açılışı yapılan derneğin çalışmaları aktif olarak Eylül ayında başlayacak. Dernekte sadece Kürtçe değil bölgede asimilasyon politikası ile yüz yüze kalmış bütün diller üzerinde çalışma yürütülüyor. MEDİ-DER Yönetim Kurulu üyesi Hatice Öncü, anadili yaşatmak için dernek dışına çıkarıp sokakta halkla bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti.

Kayyumlarla birlikte dil üzerinde oluşan baskılar sonucunda kentte üç yıl boyunca aktif bir çalışma yapılamadığını dile getiren Hatice, dernekte yapacakları çalışmaları yeniden halka götürmeyi amaçladıklarını söyledi. Hatice Öncü, “Biz sistem altında kalan dilleri Süryanice, Zazaca ve bu Mezopotamya’da yer alan diller üzerinde çalışmalar yürütmek, o dilleri yeniden açığa çıkarmak için bu derneği açtık. Derneği 21 Şubat Anadil Günü’nde kuruluşunu ilan ettik, ama Kürt Dil Bayramı’nda açılışını yaptık. Bu iki günü bilerek seçtik. Kayyum belediyelere geldiği zaman 90 kurum ve 15 dil okulunu kapattı. Kayyumlar ilk olarak Kürt dili üzerinde baskı uyguladı ve büyük bir tahribat yapma yoluna gitti. O sıralar kentte kayyım süresi boyunca dil üzerinde çalışmalar durdu. Kürt dili üzerinde çalışma yürütülecek eğitim verilebilecek bir yer yoktu. Bu iki yılda dil üzerinde bir çalışma yürütülmedi. Buna bağlı olarak da sokaklarda Kürtçe konuşma oranı baya düştü. Kürtçe konuşma üzerinde verim azaldı. Biz de bunu görünce sadece Kürtçe değil bu bölgede kendi dillerini iyi konuşamayan ya da asimile olan bütün kesime hitap etmek için bir araya geldik” dedi.

‘Her kesime hitap edeceğiz’

Derneğin, yurttaşların istediği her dilde eğitim verebileceğini, aynı zamanda farklı etkinliklerle halka hitap edeceğini belirten Hatice Öncü, şunları dile getirdi: “Talep oldu mu diller hakkında dersleri vereceğiz. Talep olmadığında da sokaklara halkın yanına biz gideceğiz. Dillerimizin çocukluktan başlaması gerekiyor. İki üç ayda bir kursa gidip kendi dilimi öğrendim ya da anlıyorum ama konuşamıyorum politikasının yürütülmemesi gerekiyor. Biz nefes aldığımız sürece kendi dilimizle konuşacağız. Kendi sendika, belediye ve diğer kurumlarımızla bu çalışmaları başlatacağız. Halkın dilini halka hatırlatacağız. Çocuklar için eğitimler olsun tiyatrolar olsun farklı etkinlikler yapacağız. Kürt dili ve diğer edebi diller üzerinde tartışmalarımız panellerimiz olacak” diye konuştu. Yapılacak eğitim ve dil dersleri için kayıtların 22 Ağustos’ta başlayacağını kaydeden Hatice Öncü, çalışmaların ise aktif olarak Eylül ayında başlayacağını dile getirdi.

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