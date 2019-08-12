‘Barış savaşçısı’ Uluslararası ordu oyunlarında Ermeni kadın keskin nişancı birinci oldu

Ermenistan’da 3-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Barış savaşçısı’ ordu oyunları devam ediyor.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın sunduğu bilgilere göre ‘Barış savaşçısı’ ordu oyunlarının çerçevesinde düzenlenen ‘Kesin nişancı’ yarışmasında erkek ve kadın askerler AK-47 silahlarıyla ateş ettiler.
Katılımcılar’ın 100 metrelik mesafeden 3 dakikada 5 el atış yaparak hedefi vurmaları gerekiyordu.
Rusya Güney Askeri Bölgesinin Basın Servisinden edinen bilgilere göre kadın yarışmasında Ermenistan’ın temsilcisi erkek yarışmasında ise Rusya’nın temsilcisi zafer kazandı.
‘Barış savaşçısı’ uluslararası ordu oyunlarının kazananlarının ve ödüle layık görenlerinin isimlerini kapanış töreninde açıklanacak.
Hatırlanacağı üzere ‘Barış savaşçısı’ yarışmasına Ermenistan, Belarus, İran, Yunanistan, Kazakistan ve Rusya Silahlı kuvvetlerinin temsilcileri katılıyor.
Yarışmalar Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da, Dilijan ve İjevan şehirlerinde düzenlenecek. Katılımcılar mekanda oryantasyon, savaş hazırlığı antremanları, tedavi yardım, ateş açma hazırlığı ve başka alanlarda yarışıyor.
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