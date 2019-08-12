2 bin 200 yıllık tarih: Stratonikeia Antik Kenti’ndeki kazılar sürüyor

HABER MERKEZİ – Muğla’daki Strakonikeia Antik Kenti’ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda kazı çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti’ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda kazı çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en büyük mermer kentlerinden

Stratonikeia, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösteriliyor.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi’nde bulunan antik kentte Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri’ne ait eserler bir arada bulunuyor.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan kazı başkanlığında bulunan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bilal Söğüt, bu antik kentin, Anadolu’nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Söğüt, kentteki antik tiyatronun 2 bin yıl öncesinde 3 katlı sahne binasıyla birlikte en gösterişli yapılardan biri olduğunu ifade etti.

Çalışmalar kapsamında tiyatrodaki blokların sağlamlarını kontrol edeceklerini aktaran Söğüt, daha sonra var olan blokların kendi yerlerine konulacağını, eksik kalan kısımların tamamlanacağını bildirdi.

Kazı çalışmaları tamamlandığında toprak altından çıkarılacak blokların tamamı bir araya getirilecek ve restorasyon çalışması yapılacak.

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