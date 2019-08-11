Noel Baba’nın 1759’uncu Doğum yıl dönümü

‘Noel Baba’ adıyla bilinen Aziz Nikolas, Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi’nde düzenlenen ayinde anıldı. Ayini, öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Maria Karlov da izledi. Aziz Nikolaos’un 1759’uncu doğum yıl dönümü için Demre’ye gelen Rus din adamları, daha sonra 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da suikasta kurban giden Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u, adını taşıyan caddedeki anıtı başında andı

‘Noel Baba’ adıyla bilinen Aziz Nikolas, Antalya’nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi’nde düzenlenen ayinde anıldı. Ayini, öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov‘un eşi Maria Karlov da izledi.

M.S. 4’üncü yüzyılda, 11 Ağustos günü doğduğu kabul edilen Aziz Nikolas(Noel Baba) için Rus Sanat ve Kültür Derneği tarafından Demre’deki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi’nde düzenlenen ayini, Moskova Patrikhanesi’nden din adamı Georgi Sergeev yönetti. Moskova Patrikhanesi’nden gelen 6 din adamının da katıldığı ayini, öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Maria Karlov ile Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, dernek yöneticileri ve Rus turistler izledi. Yaklaşık 2,5 saat süren ayine katılan Ortodokslar, dua etti.

Din adamı Sergeev, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayin için 7 kişilik heyetle Moskova’dan geldiklerini söyledi. Aziz Nikolas’ın 1759’uncu doğum gününü kutlamak için ayin yaptıklarını belirten Sergeev, “Dünyada barış olsun diye dua ettik. Türkiye ve Rusya için özellikle dua ediyoruz. Bizim için burası çok özel” dedi. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı da Aziz Nikolas’ın doğum yıldönümü için 2 günlük ayin programı düzenlediklerini söyledi. Ayinlerin genelde sabah yapıldığını ifade eden Balcı, “Aziz Nikolas’ın doğum gününü 100 yılı aşkın süredir yapılmayan akşam ayini ile kutladık. Barış, kardeşlik ve dostluk üzerine dua edildi” dedi.

ANDREY KARLOV DA ADINI TAŞIYAN CADDEDE ANILDI

Halk arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos’un 1759’uncu doğum yıl dönümü için Demre’ye gelen Rus din adamları, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da suikasta kurban giden Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u, adını taşıyan caddedeki anıtı başında andı.

Anmaya Rusya’nın Antalya Konsolosluğu Ataşesi Andrian Anorianev, Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Andrey Karlov’un eşi Marina Karlov, Rusya’nın Moskova Patrikhanesi’nden gelen Başpiskopos Georgi Sefgeev ile din adamları, Rus turistler ve Demreliler katıldı. Din adamlarının barış, dostluk, kardeşlik ile Rusya- Türkiye dostluğu ve Andrey Karlov için dua ettiği anmada anıta karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan Marina Karlov, “Bugün Aziz Nikolaos’un doğum yıl dönümü. Biz onu anmak için buradayız. Bugün aynı zamanda Türk ve Müslüman dostlarımızın Kurban Bayramı. İki kutsal günü bir arada dostça, barış içinde kutluyoruz. Türk dostlarımızın, dünyadaki tüm müslümanların Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Aziz Nikolaos bizi birbirimize bağlayan en önemli bağdı. Türk yetkililere, Demrelilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Eşim Andrey Karlov’un adını Demre’de bir caddeye vererek, aynı caddede eşim adına bir anıt yaptırarak, ölümsüzleştirdiler. Eşimin adı sonsuza dek bu caddede yaşayacak” dedi.

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