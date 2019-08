‘Gavur Dağı salatası’ veya ‘Kaz kafalılık’ meselesi – Mıgırdiç MARGOSYAN

Kirvem,

Ceplerinde T.C. kimliği taşıyan vatandaşlarımızın kimilerine göre. yaklaşık on yedi yıldan beri iktidar koltuğunda oturan, keza şu anda da aynı yolun yolcusu olan devletlularımızın şimdiye kadar gerek ülkemizin siyaset sahnesinde, gerekse uluslararası arenalarda sergiledikleri performanslarına bakılırsa; ülkemizin gidişatı, hal ve ahvali kelimenin tam anlamıyla düşman çatlatacak boyutlarda iyi, hoş; hatta ve hatta tıpkı 4-5 adet salkım domates, 2 adet taze soğan, 1 küçük boy kuru soğan, 2 adet sivri biber, 5-6 dal maydanoz, 5-6 dal taze nane, 1 diş sarımsak, 1 avuç ceviz, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1/2 adet limon suyu, nar ekşisi, kırmızı pul biber, sumak, tuz, karabiberle özenip bezenip hazırlanmış “gavur dağı salatası” misali tadından yenmez kıvamında!

Ancak öte yandan da her şeye maydanoz kesilen kimi yurttaşlarımızın bu konudaki değerlendirmelerine göre; işin aslı astarı, mutfaktaki manzaraların görünüşü maalesef lezzetli bir salatadan ziyade, ne idiği belli olmayan tatsız, tuzsuz bir çanak zerzevata dönüşmüş…

Ülkenin tüm sorunlarına her bakımdan duyarlı, bu meselelerinin çözümünden yana gözlerini daldan budaktan esirgemeyen, keza memleket “sevda”sıyla yanıp tutuşurken, aynı zamanda da irili ufaklı tüm problemlerin köküne kibrit suyu döküp kurutmayı “dava” edinen, bunun için de iktidara geldikleri ilk andan itibaren öncelikle “duble yollar”la işe başlayıp, ardından da memleketin her tarafını, her yönünü vızır vızır çalışan hafriyat kamyonlarıyla hallaç pamuğu gibi atıp; böylece kum, kireç, kiremit, tuğla, cam, çerçeve, boya, badana derken, giderek ülkeyi beton yığınlarıyla “onaran”, çayır çimenleri “millet bahçeleri”ne kavuşturan devletlularımızın, insanüstü bu gayretleri karşısında şapka, kasket, sarık çıkarılması gerekirken; aksine davranışlarla, saçma sapan söylemlerle, “incir çekirdeği”ni doldurmayan laflarla küçümseyip, illa da görmezlikten gelen bu gafillere, bu hainlere, bu “sözde vatandaş”lara acaba ne demeli!..

Vee…Nitekim yıllardan beri cüce boylu, bodur bacak Japonların, çekik gözlü Çinli ya da Korelilerin yanı sıra, keza her şeye tepeden bakan kendini beğenmiş Alaman, İnculuz, Fransızlarla birlikte geride kalan bilumum kefereleri fıtrattan gelen “zeka”mız sayesinde ikna edip, akabinde de dahiyane öngörümüzle onlara sunduğumuz “yap, işlet, devret” formülüyle memleket çapında elde ettiğimiz, bundan kellim de inşallah edeceğimiz her türlü beti, bereketi, zerre kadar kul hakkı yemeden tüm vatandaşlarımızın refahı uğruna harcayıp dururken, üstelik tam da şu sıralar elin “andavallı” Kanadalısını kafesleyip, böylece Kaz Dağları’ndaki kuru, kupkuru, “çorak” arazilerde toprak altında “güya” yatan altın cevherlerini, tıpkı kurban bayramlarında kurbanlık alırken sergilediğimiz sıkı pazarlık gibi kakalamanın inceden inceye hesaplarıyla uğraşırken, buna rağmen yine içimizdeki kimi hainlerin ortalarda vaveyla koparıp, dolayısıyla memleketimiz, milletimiz için “hayırlara vesile” babındaki bu pazarlığa ellerinden geldiğince engel olup, dönen çarkımıza çomak sokmaları, belki de sadece hıyanetlerinin değil, aynı zamanda “kaz kafalı” olmalarının da en bariz kanıtı mıdır, kim bilir Kirvem!

