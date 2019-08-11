Bismillah Güncellemesi

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Cafer Keklikçi

Bir ara güncelleme vardı biliyorsunuz. Dinde güncelleme yapmak gerektiği söylenmişti hani! O günlerde güncellemeye büyük tepki gösterilince mevzu unutulmaya yatırılmıştı. Biliyorsunuz ülke olarak unutmaya mahir bir yapımız var. Her şeyi, hangi konuda olursa olsun, aniden unuturuz! Unutmada üzerimize yoktur! Millet olarak unutsak da devlet olarak pek unutmuyoruz! Hani halk arasında bir deyim var; devlet unutmaz diye! Devlet unutmuyor! Evet devlet unutmuyor! Çünkü devlet güncellemede başka bir boyuta geçiyor! Nedir bu boyut?

Bundan böyle kilise açılışında bismillah çekilecek! Havra açılışında ne yapılacak acaba! Devletimiz iyi bilir ne yapılacağını! Ne de olsa imam hatipli bir devletimiz var! Bakarsınız havra açılışında da iki rekât namaz kılar! Euzubesmele çekerek de sinagog açar! Ne yapıyorsun devlet baba desek! Hızını alamayıp kilisede namaza bile durabilir! Nasıl bir şarap içti acaba devletimiz! Ne çeşit bir şarap acaba! Hani kiliselerde var ya! Ondan! İnsanın bana da böyle bir kafa lazım diyesi geliyor! İçip içip açılış yapmak lazım! Kilisede bismillah, havrada eyvallah, sinagogda keçileri kaçırdım billâh diyerek halaya bile durulabilir! Devlet halay çeker mi yahu demeyin! Bu, tahrif olmuş dinler halayı azizim! İmam hatipli devletimiz her şeyi yapar!

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