Van Belediyesi manastırı onarıyor

Van’ın Muradiye ilçesi Aksorik Dağı’nın etekleri ile Bend-i Mahi Çayı kenarında bulunan tarihi Surp Stepanos Manastırı, Van Büyükşehir Belediyesi (VBB) tarafından restore edilecek.

13. yüzyılda inşa edilen ve 1915 yılına kadar ibadete açık kalan manastır, özellikle 1970’li yıllardan sonra büyük bir yıkıma uğradı. Van Büyükşehir Belediyesi Meclisi İnanç ve Değerler Komisyonu Başkanı Melice Görmez, “Birlikte yaşamanın kültürünü tekrar inşa etmeliyiz. Bu yapıların ayakta kalması bizim için en büyük zenginliktir. Bu konuda herkesten yardım bekliyoruz ve herkesi duyarlılığa davet ediyoruz” dedi. Görmez, “2017’de Edremit Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Atıf Çiçekli’nin talimatıyla Ermeni mezarlıkları üzerinde inşa edilen WC’lerle yapılan saygısızlığı ortadan kaldırmak için manastırı restore edip birlikte yaşamış halkların tarihi gerçekliğini yansıtacağız” dedi.

VAN

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