Türkiye Ermenileri’nden anlamlı tepki!

Ermeni Olimpiyatları İstanbul Komitesi Yönetimi, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen olimpiyatlara katılmama kararı alırken, Karabağ tercihinden dolayı Ermenistan Olimpiyat Komitesi’ne de tepki gösterdi.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; Şişli ve Taksimspor kulüplerinden 70’i amatör sporcu olmak üzere toplam 300 kişiden oluşan kafile son anda Erivan’daki otel ve uçak rezervasyonlarını iptal etti.

Geçen yıl Viyana’daki turnuvalarda İstanbul’dan giden kafile büyük başarıya imza atarak Türk bayrağını dalgalandırmıştı.

Ermeni Olimpiyatları İstanbul Komite Başkanı Haygaram Karasu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Olimpiyatların Erivan yerine Karabağ’da yapılması canımızı sıktı. 70’i sporcu olmak üzere 300 kişilik kafile olarak Erivan’da rezervasyonlarımızı yaptırmıştık. Bu yıl olimpiyat açılış töreni için kıyafetlerimizi bile yaptırmıştık. Ancak Ermenistan Olimpiyat Komitesi’nin kararı bizim çizgimizde olmadığından turnuvalara katılmama kararı aldık.”

‘SİYASİ TERCİH’

Ermeni Olimpiyatları İstanbul Komitesi üyelerinden, Taksimspor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıyan da aldıkları kararı şöyle anlattı: “Bize herhangi baskı veya uyarı gelmedi. Tamamen kendi tercihimiz doğrultusunda bir karar aldık ve olimpiyatlara katılmaktan vazgeçtik. Bugüne kadar sportif müsabakalara giderken her zaman devlet desteği gördük. Ancak Karabağ sorunu hassas bir konu. Olimpiyatların güzelliği resmi geçit seremonisidir. Bize ‘Resmi geçit törenine katılmayın ama oyunlarda yer alın’ dediler. Bu kabul edilemez.”

Azerbaycan Türkiye Büyükelçi Müsteşarı Ramil Gurbanov da, Ermeni Olimpiyatları olarak bilinen müsabakaların açılışının işgal altındaki topraklarda yapılmasının uluslararası prensip ve kurallara aykırı olduğunu belirtirek, “Katılım olsaydı, bu girişim Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine provokasyon olarak yorumlanırdı” dedi.

ERMENİ İŞGALİ ALTINDA

SSCB döneminde Dağlık Karabağ Özerk Oblastı’nın Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanmasını isteyen Ermeniler ile Azeriler arasında çatışmaya dönüştü. 25 Şubat 1992’de Hocalı kentinde gerçekleştirilen katliam ise Karabağ’da yaşananların simgesi oldu. Günümüzde Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi kent, Ermeni işgali altında bulunuryor.