Rus uzmandan sözde Ermeni soykırımına inanan Türkleri utandıracak cesur açıklama

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Fuad Safarov

Bu öyle bir konu ki çoğu kimse, bundan pay çıkarmaya çalışıyor. Türkiye’de de bu konuyla ilgili yalanlara inanan insanlar var.

Soykırım yalanlarını yayan insanların ekmeğine yağ sürenler var.

İnsanı da üzen budur.

Türkiye’nin Erzurum, Ağrı, Ardahan gibi bölgelere gidip araştırma yapmak yerine bazıları halen “1,5 milyon Ermeni vatandaşının öldürüldüğüne” inanıyor.

Bugün bu arkadaşlara, sayılı Rus siyasi uzmanı Andrey Yepifantsev’in açıklamasını anlatacağım.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi MGİMO mezunu Yepifantsev, objektif ve cesur görüşleriyle tanınan bir siyasi uzman. Basına sık sık konuk olan bir uzman.

Daha önce, sözde soykırımla ilgili bir makale yazdı. Makalesinde Rus uzman, Ermeni, Türk ve Azeri arkadaşlarını defalarca şöyle uyarıyor: “Bu benim bağımsız araştırmacı olarak bağımsız ve objektif görüşüm! Kesinlikle kimsenin yanında değilim.”

Yepifantsev, 1915-1916 yılında yaşananların kesinlikle soykırım olmadığını savunuyor.

Bu olaylardan önce, silahlı Ermeni birliklerinin Türklere karşı vahşice katliam yaptığına dikkat çekiyor.

Yepifantsev, sadece Ermenilerin katledilmediğini defalarca vurguluyor.

Uzman, araştırmalarının Ermeni ve Türk kaynaklı olmadığına da dikkat çekiyor.

Özellikle Van isyanına dikkat çekiyor. Orada her iki tarafın bir birinin kanını döktüğünü ifade ediyor.

2005 yılında basılan “The Armenian rebellion in Van” kitabını kaynak göstererek Ermenilerin topluca tehcir edilmesinin nedeninin Ermenilerin kendilerinin olduğunu ima ediyor.

Ermeni birliklerinin eline geçen Türk ve Kürtlerin yaşadıklarından hiç bahsedilmediğine dikkat çekiyor.

Ermenilerin o dönem tüm Müslüman ve Türkler’e yönelik nefretten dolayı tüm evleri yaktığına işaret ediyor.

Kaynak olarak da şunu veriyor:

The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide / The Armenian Rebellion at Van

Başka kaynakları da örnek veriyor:

Sean McMeekeen’in «The Baghdad-Berlin Express. The Ottoman Empire an d Germany’s bid for World power» kitabı.

ABD 2010. Kitapta, Van’da Ermeniler’in 1914 yılından itibaren (1915 olaylarından önce) hazırlığa başladığı ve Türk makamlara sabotaj yaptığına dikkat çekiliyor.

Rus uzman Yepifantsev, sonuç olarak kısaca şunları özetliyor:

Ermenilerin tehciri (göç ettirilmesi) ile ilgili Türkler’in gerçekten de ellerinde bir neden vardı

Taraflar bir birine karşı çok zalim şekilde davranmış…

Kimin suçlu, kimin haklı olduğunu belirlemek çok zor bugün

Son olarak Rus uzman, Ermeni tarafının Türklerin çektiklerini ve görüşlerini göz önünde bulundurma hakkından yoksun bırakmaya çalıştığını eleştiriyor.

“Soykırım” terimine dikkat çeken Rus uzman “Ermeniler kendi topraklarını korudu, onlar Türklerin yaptığı ile kıyaslanır mı?”, “Türkler 1,5 milyon Ermeni öldürdü…” gibi argümanlarının duygusal olduğunu ve soykırımın belirlenmesi için bu tür ifadelerin kesinlikle hiç bir öneminin olmadığını belirtiyor.

Kendisiyle görüşme fırsatı buldum ve bana, “Bana iltifat ve teşekkür etmeye gerek yok.. Bu benim görüşüm!” dedi. Şimdi siz Türkiyeli bazı dostlara, arkadaşlara soruyorum:

Böyle düşünen Rus ve başka yabancılar varken, ve gereken araştırmaları yaparken neden böyle bir soykırım yalanlarına inanıyorsunuz?

Ya da halen bunlara inanıyormusunuz?

Yabancılar bağımsız görüşleri olarak sizlerin haklarınızı savunurken peki sizler neden kendi tarihinize sahip çıkmıyorsunuz!..

