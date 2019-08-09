Hamahaygagan Karabağ’da başladı

Alin Ozinian

Bu yıl yedinci kez düzenlenen Pan – Armenian Oyunları (Hamahaygagan) Ermenistan ve Karabağ’ın (Artsakh) ev sahipliğinde 6 Ağustos’ta başladı. Türkiyeli Ermeniler oyunların açılışının Karabağ’da olmasını ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek bu yıl oyunlara katılmadı.

Sporla Birlik” sloganıyla düzenlenen oyunlar dünyadan 35 ülkenin 161 kentinden 5300 Ermeni sporcunun katılımı ile gerçekleştiriliyor. İlk Pan – Armanian Oyunları’na 1999’da 23 ülkenin katılımıyla başlanmış, ilk başta iki yılda bir yapılan oyunların 2003’ten sonra dört yılda bir kez yapılmasına karar verilmişti. Türkiyeli Ermeniler oyunların açılışının Karabağ’da olmasını ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek bu yıl oyunlara katılmadı.

6 kez Ermenistan’da gerçekleştirilen oyunların bir kısmı bu yıl Karabağ’a taşındı. Oyunlar 6 Ağustos’ta Karabağ’ın başkentin Stepanakerd’de gerçekleştirilen görkemli bir törenle başladı. Kapanış ise 17 Ağustos’da Yerevan’da gerçekleştirilecek. Müsabakalar Karabağ ve Ermenistan’ın farklı şehirlerinde düzenlenecek.

Pan-Armenian Oyunları Uluslararası Komite Başkanı İşkhan Zakaryan 2019 oyunlarının Artsakh’ın başkenti Stepanakert’te gerçekleştirilmesi kararının “birlik – beraberliğin” simgesi olduğunu söyledi. Zakaryan “Tüm Ermenilerin birlik ve beraberliğin bir göstergesi olarak bu tarihi aşamada Hamahaygagan oyunlarının resmi açılışını Stepanakert’te yapmak bizim için çok önemlidir” dedi. Zakaryan spor, sanat ve kültür alanında başarılı ve tanınmış insanların Ermenistan ve Karabağ’ı ziyaret edecek olmasının öneminin de altını çizdi.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Pashinyan ise Pan-Armenian Oyunları katılımcılarına “Birleştiğimize göre aramızda mağlup olmayacak, yine de herkese adil bir rekabet dilerim” dedi.



Paşinyan Karabağ’da



Başbakan Nikol Paşinyan, Stepanakert’teki resmi temaslar ve Pan-Armenian oyunları açılışı için geldiği Karabağ’da halkla buluştu. Ermenistan devlet başkanları daha önce Karabağ’da halka seslenmemiş, benzer mitingler düzenlememişlerdi. Ermenistan basını tarafından bir ilk olarak yansıtılan Paşinyan- halk buluşması farklı açılardan oldukça ilginçti.

Öncelikle Kadife Devrim’in ardından çıkan “Karabağ halkı Paşinyan’ı desteklemiyor” söylentileri ve yorumları meydana toplanan halkın Paşinyan’ın sözlerine gösterdiği ilgi ile gücünü kaybetmiş oldu.

Ermenistan’da Karabağlı Sarkisyan ve Koçaryan rejiminin yıkılmasının ardından, devrimin Karabağ’da da devam edeceği bir kez daha tekrar edildi. Paşinyan “Devrim sadece Ermenistan’da değil, tüm Ermenilerin içinde, Karabağ’da, Diaspora’da da gerçekleştiğinde, olaylara bakış açımız değiştiğinde, tamamına erecektir.” vurgusu yaptığı konuşmasında Karabağ’da beklenen seçimlerin bu kez şeffaf olacağını da vurguladı.



Yeni vizyon ve hedefler



Halk ile buluşmasında Paşinyan Ermenistan’ın stratejik gelişme hedeflerini de açıkladı. Paşinyan temelde aşağıdaki vizyonları sıraladı:



• 2050 yılına kadar Ermenistan’ın hali hazırdaki 3 milyonluk nüfusunu 5 milyona yükseltmek

• 1,5 milyon yeni iş yeri yaratmak, fakirliği ortadan kaldırmak

• Ermenistan’ı sanayi ülkesine dönüştürmek, gayri safi yurtiçi hasılayı 15 kat arttırmak

• 10 milyar doları geçen değeri olan en az beş Ermeni teknoloji şirketi ve 10.000 start-up sahip olmak

• Ortalama maaşları yedi kat arttırmak

• Dünyanın en iyi 20 ordusu arasında yer almak

• Dünyanın en verimli on istihbarat servisinden birine sahip olmak

• Sağlık hizmetlerine %100 ücretsiz erişimi sağlamak

• Sağlık, eğitimi ve bilime yapılan yatırımları 20 kat artırmak

• Ermenistan’ı ziyaret eden turistlerin sayısını 15 milyona çıkarmak

• Satranç’da daha büyük hedeflere ulaşmak, Dünya Şampiyonluğunu almak

“Karabağ Ermenistan’dır. Nokta.”

Konuşmasının sonunda Paşinyan Karabağ halkına “Şimdi aranızdan bu kadar konuştu Karabağ’ın geleceği hakkında tek kelime etmedi diyenler olacaktır. Karabağ, Ermenistan’dır. Nokta. Buna eklenecek başka hiçbir şey yoktur” dedi.

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