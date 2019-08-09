Batı Ermenistan Hükümeti Ermenistan-Azerbaycan sınırının tekrar çizilmesi için BM’e başvurdu

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olmak için de başvuruda bulunan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırının yeniden çizilmesi amacıyla BM’e başvuruda bulundu.

Batı Ermenistan Hükümeti bununla ilgili basın bülteni hazırladı. Açıklamada Sevr Barış Antlaşmasının 99’uncu yıldönümü arifesinde, Paris Barış Konferansında Ermenistan sınırlarını belirleyen Özel komisyonunun 24 Şubat 1920 tarihinde hazırlayan raporundan yola çıkarak Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesiyle ilgili hükümlerin hayata geçirilmesi için başvuruda bulundukları ifade ediliyor.

Batı Ermenistan Hükümetine göre Sevr Barış Antlaşmasının Ermenistan ile ilgili Maddelerin hayata geçirilmesi Ermeni halkın haklarının koruması ve Ermeni meselesinin adil, nihai çözümü için büyük önem taşıyor.

Bu BM’e yapılan dördüncü başvurudur. 2018 yılında ise Batı Ermenistan Hükümeti BM’e üye olmak, ABD 28’inci Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson’un 22 Kasım 1920 tarihli Ermenistan ve Türkiye arasındaki sınırı hakkında hakem kararının hayata geçirilmesi, Batı Ermenistan ve Kilikya bölgelerinden Türkiye’nin işgalci kuvvetlerinin dışarı çıkarılması için de başvuruda bulunmuştu.

Başvurular 2018 yılının Mayıs ve 2019 yılının Ağustos aylarında BM’e gönderilmiştir.

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