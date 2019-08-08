Uluslararası Ermeni Olimpiyatları başladı

İlki 20 yıl önce yapılan ve bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası Ermeni Olimpiyat Oyunları, Dağlık Karabağ’ın Stepanekert şehrinde düzenlenen bir törenle başladı. Oyunlarda sporcular 17 dalda 105 madalya için yarışacak.

20 yıl önce ilki yapılan ve bu yıl 7’incisi düzenlenen “Uluslararası Ermeni Olimpiyat Oyunları” görkemli bir törenle başladı. Bu yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında büyük sorun teşkil eden ve savaşlara neden olan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nde startı verilen olimpiyatların bu bölgede başlatılması Ermeniler açısından sembolik öneme sahipti. Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanekert kentinde başlayan olimpiyatlar için dünyanın dört bir yanından Ermeniler kente aktı.

Olimpiyatların startının verileceği görkemli törenden bir gece önce kentte birçok sanatçı ve yerel grupların katılımıyla bir konser etkinliği düzenlendi. Binlerce kişinin katılım gösterdiği konserde, halk sahne alan sanatçıların şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi.

Stepanekert şehri dün güne yerel spor gruplarının katılım gösterdiği spor müsabakalarıyla başladı. Bisiklet, satranç, bilek güreşi, voleybol ve futbol müsabakalarının yapıldığı etkinliklere yüzlerce sporcu katıldı. Özellikle satranç turnuvası büyük ilgiyle izlendi.

Dün gece ise Dağlık Karabağ bölgesi görkemli bir olimpiyat açılış törenine ev sahipliği yaptı. Stepanekert şehir stadyumunda yapılan açılış törenine on binlerce kişi katıldı. Tören, Ermenistan’ın tarihi ve yaşanan büyük acıların anlatıldığı sinematik gösteriyle başlarken, ayrıca son dönem verilen bağımsızlık mücadelesinin konu edindiği sinevizyon gösterimi yapıldı. Görsel sunumlarla birlikte yüzlerce dansçının katılımıyla yapılan koreografi, izleyenleri büyüledi.

Daha sonra ise aralarında ABD, Avusturalya, Hollanda, İspanya, İngiltere, Fransa, Polonya, Yunanistan, İsveç, Rusya, İran, İsrail, Kıbrıs, Irak, Suriye gibi 35 ülkenin 161 şehrinden ve Ermenistan’ın çeşitli bölgeleri ile Karabağ’dan katılım gösteren spor takımlarının geçit töreni yapıldı. Sporcuların geçişi sırasında coşku doruğa çıkarken, geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle soykırım yıllarında Batman’ın Sason kentinden gelip Ermenistan’a yerleşerek bir bölge oluşturan Sasonluların takımının geçişi büyük ilgi topladı. Geçit töreninde ayrıca Ermenistan, Dağlık Karabağ ve olimpiyatı sembolize eden bayraklar taşınarak, stadyumun ortasındaki platformda birleştirildi.

Geçit töreninin ardından, olimpiyat komitesinin yaptığı çalışmaları ve olimpiyat meşalesinin Hatay’ın Musa Dağı’nda yakılmasını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Sinevizyonda, olimpiyat komitesinin ilk kez uçakla Van’a seyahat ederek; Van, Iğdır ve Kars belediyelerine yaptığı ziyaretler anlatıldı.

Daha sonra ise olimpiyat meşalesi yakıldı. Biri Ermenistan’dan, biri Karabağ’dan biri de Hatay’ın Musa dağından getirilen üç meşale, törenle alana getirildi ve olimpiyat meşalesi görkemli bir havai fişek gösterisi eşliğinde yakıldı.

Olimpiyatın açılış konuşmasını Uluslararası Ermeni Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı İşkhan Zakaryan yaptı. Spor oyunlarının başlangıcından bugüne emeği geçenlere teşekkür eden Zakaryan, ayrıca bu yıl yapılan olimpiyatlar için büyük emek sarf edildiğini belirterek, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Olimpiyat meşalesinin bu yıl Hatay’ın Musa Dağında yakıldığını hatırlatan Zakaryan, “Bu oyunlar bizim açımızdan çok anlamlı. Dünyanın her köşesinde yaşayan Ermenileri bütünleştiren bir olimpiyat. Her nerede bir Ermeni yaşıyorsa bugün gönlü, kalbi buradadır. 20 yıl önce uluslararası Ermeni oyunları başladı ve kimse bu oyunların Ermenistan, Karabağ ve diasporadaki Ermenilerin bağını bu kadar güçlendireceğini düşünmüyordu. Yıllar geçtikçe bu bağın ne kadar güçlendiğini herkes görmüş oldu. Uluslararası Ermeni oyunları fikri derin anlamlara sahiptir ve bizim için sporun birleştirici yönlerini açığa çıkarmıştır” diye konuştu.

Zakaryan’ın konuşmasının ardından Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Bako Sahakyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan birer konuşma yaptı. Paşinyan konuşmasında, Avrupa, Asya, Avusturalya, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere dünyanın beş kıtasından Ermenilerin buraya geldiğini dile getirerek, bugünü bir bayrama dönüştürdüklerini söyledi.

Paşinyan ayrıca, emeği geçen herkese teşekkür ederek, olimpiyatların açılışını ilan etti.

Yapılan konuşmaların ardından dünya çapında ünlü Ermeni sanatçıların katılımıyla dev bir konser verildi. Konser sırasında hem spor oyunlarına katılacak sporcular, hem halk sahaya inerek, söylenen şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Dağlık Karabağ’da başlayan ve Erivan’da devam edecek olan olimpiyat oyunlarına 5 bin 244 sporcu katılıyor. 17 spor dalında 105 madalyanın dağıtılacağı müsabakalara 35 ülkenin 161 kentinden ve Ermenistan’ın çeşitli bölgelerinden sporcular katılıyor. 17 Ağustos’ta Erivan’da son bulacak, olimpiyat oyunlarına Türkiye ve Kürdistan’dan da çeşitli düzeylerde konukların katılım göstermesi bekleniyor.

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