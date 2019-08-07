TAKSİM SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Taksim Spor Kulübü Yöneticileri, Başkan Garo Hamamcıyan önderliğinde 6 Ağustos 2019, Salı, saat 11.00’de, Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan tarafından kabul edildiler.

Ziyaret amaçlarının yeni Patriklik Kaymakamı’nı tebrik etmek olduğunu belirten konuklar, çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgiler de aktardılar.

Patriklik Kaymakamı ziyaret için teşekkür etti ve kendilerine tüm çalışmalarında başarılar diledi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...