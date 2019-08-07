Süryani Soykırımının kurbanları Ermenistan’da anıldı

Ermenistan’da yaşayan Süryani toplumunu temsil eden siyasetçiler, sivil aktivistleri ve sıradan insanlar 1915 yılında Osmanlı Devletinde Süryanilere karşı gerçekleştirilen Soykırımın kurbanları için saygı duruşunda bulundular.

Gazetecilerle görüşme sırasında ‘Atur’ Süryani Derneği Başkanı, Ermenistan Parlamentosu Süryani Milletvekili Arsen Mikhaylov her sene 7 Ağustos’ta bütün dünyadaki Süryenilerin Soykırım kurbanlarını andığını söyledi.

Mikhaylov yaptığı yorumda “Son 7 yilda Ermenistan’da yaşayan Süryaniler olarak biz farklı köylerden Yerevan’a gelip bizim Süryani kurbanlarımızın anısına saygı duruşunda bulunabiliyoruz. Tüm dünyaya birleşme ve soykırımı gerçekleştirenlere karşı ses yükseltmeye çağrıyorum” ifadelerine yer verdi.

Süryani Milletvekiline göre Soykırım sonucunda yaklaşık 3 milyon Süryani dünyanın farklı ülkelerine dağılmış. Bu ülkeler arasında Irak, İran, Suriye, ABD, İsveç, Almanya ve Ürdün var.

Ermenistan’da Süryanilerin yaşadığı 4 köy var. Kotayk, Ararat ve Armavir idari bölgelerinde bulunan bu köylerde 6000 Süryani yaşıyor.

Yezidi ve Ruslardan sonra Süryaniler Ermenistan’da yaşayan üçüncü en kalabalık azınlığıdır.

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