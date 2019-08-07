Netflix dizisinde Soykırım propagandası -Video

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RTÜK’ün internet yönetmeliğinin ardından gündeme gelen dizi ve film platformlarından Netflix’in yapımcılığını üstlendiği Another Life dizisinde sözde Ermeni Soykırımının propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Netfilix’in yapımcılığını üstlendiği Another Life isimli dizide sözde Ermeni soykırımının propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu dizide köklerinin Ermeni olduğunu belirten bir karakterin, sözde soykırımdan kaçmak için çocuklarıyla çöle düştüğünü anlattığı görülüyor.

Netflix’in soykırım propagandası tepkilere neden olurken, söz konusu şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

netflixin-turkiyede-ozel-olarak-tanittigi-anotherlife-dizisinde-ermeni-soykirimi-yalaninin.mp4

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/netflix-dizisinde-soykirim-propagandasi-244761h.htm

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