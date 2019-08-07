Ermenistan hükümlüleri satranç takımı uluslararası online turnuvada 4’üncü oldu

Ermenistan Adalet Bakanlığı’na bağlı ‘Armavir’ cezaevinde 6 Ağustos’ta internet üzerinden düzenlenen hükümlüler hızlı satranç uluslararası turnuvası sona erdi. Turnuvaya Brezilya, Rusya Federasyonu, İngiltere, ABD, İtaliya, Belarus ve Ermenistan’dan hükümlüler katılıyordu.

Ermenistan hükümlüler satranç takımı birinci turda Rusya, Brezilya ve İngiltere takımlarıyla karşı karşıya geldi. Brezilya ve İngiltere’ye karşı zafer kazandıktan sonra son turda Ermeni hükümlüler İtalya’ya yenildi.

ABD ile berabere kalıp Belarus karşısında zafer kazanma sonucunda Ermenistan hükümlüler satranç takımı uluslararası turnuvada 4’üncü sırada yer aldı. İlk üç sırada ise Rusya, Belarus ve İtalya takımları yer aldı.

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