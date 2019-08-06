Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Ermenistan takımı 6 madalya kazandı

Bulgaristan’ın Blagoevgrad şehrinde 28 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 26. Uluslararası Matematik öğrenci olimpiyatları düzenlendi. Olimpiyatlara dünyanın 77 üniversiteden 360 çğrenci katılıyordu.

26. Uluslararası Matematik öğrenci olimpiyatlarında Ermenistan’ı Yerevan Devlet Üniversitesi öğrencileri Albert Gevorgyan, Arsen Hambardzumyan, Grigor Keropyan, Vahagn Altunyan, Sevak Abrahamyan ve Arman Bayramyan temsil ediyordu.

Toplam 6 katılımcılardan 3’ü (Albert Gevorgyan, Arsen Hambardzumyan ve Grigor Keropyan) altın madalya kazanırken diğer 3’ü de (Sevak Abrahamyan ve Arman Bayramyan) gümüş madalya kazandılar.

Böylece Ermenistan’ı temsil eden Yerevan Devlet Üniversitesi takımı 77 üniversite arasında olimpiyatlarda 13’üncü sırada yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/06/Uluslararası-Matematik-Olimpiyatları-Ermenistan/161384

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