Rusya’nın Rostov şehrinde Ermeni öğrenci engelli bir kadını yangından kurtardı

Rusya’nın Rostov-na-Donu bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Ermeni öğrenci Hovsep Gevorgyan Kamensk-Şahtinski sakini engelli bir kadını yanan evden dışarı çıkarıp kurtardı.

Hovsep Gevorgyan Kamensk-Şahtinski’de bulunan evin yanından geçerken yandığını görüp evin içinde engelli bir kadının olduğunu fark etmiş.

Komşularının ‘Eve girme, yanarsın’ uyarılarına rağmen Ermeni genç tehlikeye rağmen eve girip engelli arabasıyla kadını dışarı çıkarmayı başarmış.

Hovsep Gevorgyan bununla ilgili verdiği röportajda “Ben o an tehlike hakkında düşünmüyordum, böyle birşey tekrarlanırsa yine hiç düşünmeden kendimi ateşe atarım” ifadelerini kullandı.

Sokaktaki insanlar itfaiye çağırdıktan sonra ateş söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiyeciler Ermeni öğrenciye teşekkür ettiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/06/Rusya-Rostov-yangin-Ermeni/161383

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