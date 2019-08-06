İYİ Parti’li Türkkan: Besmele ile ‘kilise temeli’ de attık hamdolsun!

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İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni açmasına, “Besmele ile kilise temeli de attık hamdolsun” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin açılışını yapmıştı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu açılışa Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Türkkan tepkisinde, “Besmele ile kilise temeli de attık hamdolsun. Haç ile hilalin savaşı zaten anlamsız bir ifade olarak kalıyordu dillerinde.” ifadelerini kullandı.

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