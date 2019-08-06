İSTANBUL MÜFTÜSÜ’NE ZİYARET

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan 5 Ağustos 2019, Pazartesi, saat 11.00’de görevine yeni başlayan İstanbul Müftüsü Sayın Mehmet Emin Maşalı’yı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan ve Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundu.

Patriklik Kaymakamı Sayın Müftü’yü tebrik ederek diyalogun önemine değindi ve kendisine görevinde başarılar diledi.

Müftü Maşalı da Kaymakam Hazretleri’ne başarılar dileyerek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samimi ve dostane ortamda gerçekleşen kabulden sonra Patriklik Kaymakamı Sayın Müftü’ye Patriklik Koleksiyonu hakkında iki ciltlik eseri hediye ederek Müftülükten ayrıldı.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/istanbul-muftusune-ziyaret/

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