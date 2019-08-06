Ermeni uzmanlar, Suriye’de 28063 metrekarelik bir araziyi mayından temizledi

Suriye’de insani misyonda bulunan Ermeni uzmanlarının 2’nci grubu, 8 Temmuz’dan 5 Ağustos’a kadar teknik incelemesi ve 28063 metrekarelik bir arazide mayın temizleme çalışmaları yaptı.

Ermenistan’ın İnsani mayın temizleme ve uzmanlar merkezinin facebook sayfasından yapılan paylaşmada Ermeni doktorlardan oluışan grubun ise aynı dönemde 1625 hastaya farklı tıbbı hizmetler sunduğu açıklandı.

Bir önceki dönemde Suriye’de görev yapan Ermeni uzmanlar grubu, görevini tamamlayarak Ermenistan’a dönmüştü.

Ermeni uzmanlar, 8 Haziran – 22 Temmuz tarihlerinde 8534 kilometrelik bir arazide teknik incelemesi ve mayın temizleme çalışmaları yapmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/06/Ermeni-Suriye-mayın-temizleme-Ermenistan/161364

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