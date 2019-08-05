Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Kınalıada Sakinleriyle Buluştu

Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı (Değabah) Episkopos Sahak Maşalyan 2 Ağustos Cuma Akşamı Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç kilisesi bahçesinde “Halk Sohbetleri” başlığı ile ada sakinleri ile buluştu.

Akşam saatlerinde başlayan sohbete, kilisenin din görevlisi Rahip Harutyun Damatyan, Ortaköy kilisesi din görevlisi Peder Zaven Bıçakçı, Kınalıada Kilisesi yön. Kur. Başkanı Levon Şadyan, Ermeni toplumunun bazı vakıf ve kurum yöneticilerinin yanı sıra diğer adalardan ve İstanbuldan gelen yaklaşık 300 kişilik halk topluluğu katıldı. Moderatörlüğünü Sayat Delice’nin yaptığı sohbet, Episkopos Maşalyan’ın kısa öz geçmişini anlatması ile başladı. Sayat Delice’nin ilk sorusuna verdiği cevabın ardından, halktan gelen soruları zaman zaman esprili bir üslup ile cevaplayan Değabah Episkopos Maşalyan, genelde 85. Patrik seçim süreci ile ilgili yaşanan ve olası gelişmeleri anlattı.

“Patrik seçilir ise vaadlerinin ne olacağı” ile ilgili bir soruya ise; seçim sürecinin başladığını ancak henüz adayların belirlenmesi aşamasına gelinmediğini, cevap vermesinin adil olmayacağını, çünkü bu sohbetin seçim propagandası değil, olağan bir halk buluşması olduğunu dolayısı ile bu soruya ancak adaylar netleştikten sonra cevap verebileceğini belirtti. 90 dk. süren sohbetin ardından, kilise yönetimi tarafından sunulan ikramlar sırasında, katılımcıların fikir ve önerilerini de alan Episkopos Maşalyan, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen katılımcıları ise kırmadı. Umumi arzu üzerine bu tarz halk sohbetlerinin değişik semtlerde de gerçekleştireceğini bilgisini de verdi.

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