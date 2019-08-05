Tarihi böyle koruyoruz! 1785 yıllık mekan acınası halde…

Hristiyan dünyası için kutsal sayılan mekanlardan, Azize Santa Barbara Kulesi’nin altındaki ayin yeri ve çevresi içler acısı durumda. Seyir terası olarak kullanılan kulenin üst kısmı çöp yığınlarıyla dolu. Altı ise akşamcıların mekanı olmuş.

İÇLER ACISI DURUMDA

İzmit’in tarihi İlk Çağ’a, ‘Bithynia’ uygarlığına kadar uzanıyor. Nicomedia, Roma uygarlıklarına başkentlik yapmış bir kent. Böylesine büyük bir dünya mirasını barındıran İzmit’te, tarihe gereken önemi vermiyoruz. Hristiyan dünyası için hac gibi kutsal sayılan, Bağçeşme’de bulunan Azize Santa Barbara Kulesi’nin altındaki ayin yeri ve çevresi, içler acısı durumda.

1785 YILLIK BİR MEKAN

1785 yıl önce henüz 17 yaşındayken, Hristiyanlığı kabul ettiği için babası tarafından başı kesilen Azize Santa Barbara’nın hapsedildiği ve öldürüldüğü tarihi kule ve kule altındaki mahzen, Hristiyan dünyası için kutsal mekân kabul ediliyor. Her yıl İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılımıyla burada ayinler düzenleniyor.

TANITIMI YAPILMIYOR

İzmit’in dış dünyaya tanıtılması, turizmin geliştirilmesi ve özellikle Hristiyan inanç turizminin İzmit’e yönlendirilmesi için ciddi anlamda avantaj sağlayan Azize Santa Barbara Kulesi ve altındaki ayin yapılan mekana kilit vurulmuş. Ayin yapılan yerde çim sulayan hortumlar, boya kutuları ve fırçaları gelişi güzel atılmış durumda. Yılda bir kez ayin yapılan mekânın tanıtımı dış dünyaya yapılmıyor. Vatandaşlar, İzmit’e turistlerin gelmesi için ciddi bir avantaj sağlayan bu mekanın değerlendirilmemesi ve tanıtımının yapılmamasına tepki gösteriyor.

İÇKİ ŞİŞELERİYLE DOLU

Bağçeşme’de bulunan Azize Santa Barbara Kulesi ve çevresi tam anlamıyla kaderine terk edilmiş durumda. Seyir terası olarak kullanılan kulenin üst kısmı çöp yığınlarıyla dolu. Kulenin hemen dibi de akşamcıların mekanı haline gelmiş durumda. Etraf içki şişeleriyle dolu. 1785 yıllık tarihi bir geçmişe sahip dünya mirası Azize Santa Barbara Kulesi ve çevresinin bakımsız bırakılması tarihe ne kadar önem verdiğimizi de ortaya koyuyor.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞMUŞ- Hristiyan inancına sahip vatandaşların kutsal mekanı olan Azize Santa Barbara Kulesi’nin hemen yanı başı akşamcıların mekanı haline gelmiş durumda. Bölgede yüzlerce boş içki şişesi bulunuyor. Ayrıca buraya atılan çöpler de dağ oluşturmuş.

KAPIYA KİLİT VURULDU- Azize Santa Barbara Kulesi ve altındaki ayin yeri kapalı tutuluyor. Bölgeye gelip mekanı ziyaret etmek isteyen Hristiyanlar geri dönmek zorunda kalıyor.

KULENİN SON HALİ- Tarihi kule bugüne kadar hiç restore edilmedi. Restore edilmeyen kulenin üst kısmı imara aykırı davranılarak gözetleme kulesine dönüştürülmüş durumda.

TESİS DE KAPALI- Tarihi yapının hemen yanı başında bulunan İzmit Belediyesi’nin işletmesindeki tesis de kapalı. İzmit’in en görkemli mesire alanlarından biri olan bölge kaderine terk edilmiş durumda.

TARİHİN YANINDA İNŞAAT- Yaklaşık 2 bin yıllık tarihi bir yapı olan Azize Santa Barbara Kulesi’nin hemen dibinde inşaat yapılıyor. Oysa, tarihi yapıların çevresini imara açmak ve inşaat yapmak yasak olması gerekiyor.

GÖRSEL SÖKÜLMÜŞ: Nicomedia surlarını ve tarihini anlatan tabela yerinde duruyor. Ancak tabeladaki görsel, şehir magandaları tarafından sökülmüş.

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