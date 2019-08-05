Ninesinin sözünden çıkmayan Ali Yalçınkaya Ermeni kızla evlendi

Türkiye vatandaşı Ali Yalçımkaya Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde bulunan eski Ermeni kilisesinde Ermeni bir kız İsabella ile evlendi.

Şarkiyatçı, gazeteci, seyahatçı Vadim Harutyunov kendi facebook sayfasında bu evliliğin ayrıntılarını anlattı.

Ali Yalçınkaya’nın ninesi 1915 Soykırımından kurtulan bir Ermenidir. Ali birkaç sene önce Vadim Harutyunyan ile bağlantı kurmuş. Kendi atalarının türkleşmiş Ermeni olduğunu anlatmış. Ninesi Anik’in daha hayatta olduğunu, fakat yıllarca Ermeni kimliğini gizlediğini söylemiş. Anik nine torunlarının yeniden Ermeni olmasını istiyordu. Türkiye’de gizli Ermeni sayısının baya büyük olduğunu da ifade etmiş.

Harutyunov Ermeni kilisesinde Ali’yi vaftiz ettiğini dile getirdi. Daha sonra Ali’yi yanına davet etti ve Ali Rusya’da üniversitede okudu. Vaftiz olduktan sonra ise Ali’nin adı Gaspar oldu.

Rusya’ya geldikten iki sene sonra da Gaspar ninesinden sözünden çıkmayıp Ermeni bir kızla evlendi.

Ninesi çok yaşlı olduğundan dolayı düğüne gelemedi, fakat 10 Ağustos’ta düğün Türkiye’de, Ali-Gaspar’in evinde devam edecek. Yeni evlenen çift balayı için de Ermenistan’a gelecek.

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