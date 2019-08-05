Kilise Açılışında Besmele…

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Bu konuya fazla girmeyecektim ama adam çıkmış “Reis’i anlamak için kapasite lazım” diyor. Hay senin kapasitene (…) !

Öbürü çıkmış “Süryani kâfir değildir” diyor.

Bir diğeri çıkmış “Abdulhamit Ermeni kilisesi yaptı” diyor.

Sondan başlayayım yaptı da n’oldu ? Kendisine suikasti Ermeni düzenledi. Kendisine isyan başlatanların ve tahttan indirenlerin önemli bir kısmı Ermeni’ydi. O Ermeniler Doğu’da binlerce insanımızı katletti.

Erdoğan Fetöcüler için, “Ne istedinizde vermedik” dedi ama darbeyi de onlardan yedi.

Sonuç ? Yaranamıyorsun !

“Süryani kafir değil” diyene tek bir soru: Bir insan ibadetini kilisede yapıyorsa nasıl kafir değildir ?

“Reisi anlamak kapasite işidir” diyen sığıra cevap vermeyeceğim. Zira sığıra laf anlatamazsın aynı dili kullanmıyoruz bir kere.

Ben “Devlet Başkanı kilise açmasın” demedim. Ha açılışı yapmasının gereği var mıydı ? Bana göre yoktu. Her açılışa katılacak diye bir kaide yok. Ama buna rağmen benim takıldığım orası değil. Allah’a şirk koşulacak yerin besmele ile açılması. Neticede kilisede, “Baba oğul kutsal ruh, İsa Mesih…” demeyecekler mi ? Namaz kılmayacaklar yani.

Bu nedenle “Reis bir hata yapmıştır” diyorum. Diğer açılışları öyle yaptığından gelen bir alışkanlık olarak bakıyorum meseleye. Kes kurdeleyi geç kardeşim ne besmelesi yahu !Bilerek yaptığına inansam başka türlü yazarım zaten.

En ufak bir eleştiride savunma moduna geçen arkadaşlara şunu söyleyeyim. İmamoğlu kiliseye gitti diye neden eleştirdik? Aynı şeyi İmamoğlu yapsa yerden yere vurmayacak mıydık ? Ben vururdum.

CHP’liler’in kurban keserek genelev açmasını neden eleştirdik ? Bu doğruysa onların yaptığı da doğru o zaman !

https://www.samsunetikhaber.net/haber-kilise-acilisinda-besmele-12553.html

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