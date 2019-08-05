Erdoğan Süryani kilisesi açılışında Değabah Maşalyan ile görüştü

Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi için 3 Ağustos Cumartesi günü temel atma töreni gerçekleştirildi. Böylece Cumhuriyet’ten sonra ilk kez bir Süryani Kilisesi’nin sıfırdan inşasına başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende Değabah (Patriklik Kaymakamı) Maşalyan ile Erdoğan arasında kısa bir konuşma gerçekleşti.

İstanbul’daki Süryani cemaatinin kilise talebiyle başlatılan çalışmalar üzerine Yeşilköy’deki İtalyan Mezarlığı’nın bulunduğu alana yapımı gerçekleştirilecek “Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi” 1200 metre kare alana inşa edilecek.

İstanbul’da ikamet eden yaklaşık 17 bin kişilik Süryani Cemaati’nin kiliseden yararlanması öngörülüyor.

3 Ağustos cumartesi günü kilisenin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanısıra ruhani temsilciler de katıldı.

“Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun diğer tüm meseleleri gibi ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin görevidir.” ifadesini kullanan Erdoğan, yaklaşık 10 yıl önce Mor Filüksinos Yusuf Çetin’in talebiyle kiliseyle ilgili sürecin başlatıldığını kaydetti. Erdoğan, kilise için seçilen yerin tarihi özelliklerinin tespiti ve diğer işlemlerinin tamamlanmasıyla fiilen inşa aşamasına gelindiğini söyledi.

Erdoğan, “Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul’umuz için de yeni bir zenginlik olarak görüyorum” dedi.

Süryani Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ise iki bin yıllık Süryani Kilisesi tarihinde ilk kez bir Devlet Başkanı eliyle gerçekleşen temel atma törenine vurgu yaparak teşekkürlerini iletti.

Törene katılan Değabah (Patriklik Kaymakamı) Episkopos Maşalyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kısa bir görüşme gerçekleşti. Patrikhane’den yapılan açıklamaya göre Erdoğan sohbet sırasında Ermeni toplumuna iyi dileklerini ve Patriklik Makamı’nın bir an önce yeni bir Patrik ile doldurulması temenninisi iletti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22761/erdogan-suryani-kilisesi-acilisinda-degabah-masalyan-ile-gorustu

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