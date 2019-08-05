‘Bu bir yüzleşme çabası’

‘Saklı Haç’ belgeselinin İstanbul gösterimi yönetmenlerin katılımıyla gerçekleşti

Müslümanlaştırılmış Ermenileri konu alan “Saklı Haç”ın İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Cezayir Salonu’nda gerçekleşti. Gazeteci Altan Sancar ve Serhat Temel’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel, Türkiye genelinde sayıları onbinlere ulaşan Müslümanlaştırılmış Ermeniler arasından mikro örneklem olarak bu sürecin yoğunca işletildiği merkezlerden biri olan Eğil ilçesine yoğunlaşıyor. Belgeselde Müslümanlaştırılmış Ermenilerin çocukları, torunları ve sonraki kuşakların kimlik bunalımı ve arayışı, anlatılan geçmişe özlem, duygusal etkileri ve 1915 ve sonrasında Eğil ve çevresinde yaşanan sürgün ve katliamlar ile birlikte tarihsel arka yüzü işleniyor.

İki bölümden meydana gelen belgeselin ilk bölümünde odağa 1915 alınırken, ikinci bölümde ise kimlik bunalımı, travma ve arayış işleniyor. Bir yıllık bir çalışmanın eseri olan belgesel ile birlikte 1915 ve Ermeni Soykırımı ele alınarak, Türkiye halklarının karşısında duran konu ile yüzleşmesi hedefleniyor. Belgeselin görüntü yönetmenliğini gazeteci Şiyar Dicle, kameramanlığını gazeteci Sertaç Kayar ve müziğini ise sanatçı Sasa Serap yapmış.

‘Soykırımı teninde hissetmek’

Gösterimdem sonra gazetemiz yazarlarından Pakrat Estukyan, yönetmenler Sancar ve Temel kısa birer konuşma yaptı. İlk olarak konuşma yapan Estukyan, “Soykırımı teninde hissetmeye çabalarıyla bizim tanıklığımıza sundular. Birçok insan bir kısmını biliyordu yaşananların belki şimdi tamamını öğrenmiş oldu. Bunların hepsi gerçeğin hissedilmesidir” dedi. Yönetmen Temel ise, “Bu çalışma bizim için bir yüzleşme çabası” dedi. Son olarak söz alan yönetmen Sancar, “1915’te neler yaşandı artık herkes çok iyi biliyor. Mesele yüzleşmek” dedi.

İSTANBUL

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...