Vahakn Dadrian hayatını kaybetti

Ermeni Soykırımı üzerine çalışmalarıyla tanınan ünlü akademisyen Prof. Dr. Vahakn N. Dadrian hayatını kaybetti.

Dadrian 2 Ağustos’da ABD’de yaşama gözlerini yumdu. 26 Mayıs 1926’da İstanbul’da dünyaya gelen Dadrian Berlin’da matematik, Viyana’da tarih, Zürih’te uluslararası hukuk okudu. Harvard Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, MIT ve Duke üniversitelerinde konuk öğretim üyeliği yaptı. 1998’de Ermenistan Bilimler Akademisi onur üyesi oldu. Dadrian ayrıca Movses Khorenatsi nişanı sahibidir. Dadrian 1970 1991 arasında New York State Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olarak çalıştı.

Dadrian Ermeni Soykırımı üzerine çalışmalarıyla bilinen bir akademisyen. Kitapları Ermeni Soykırımı’nın bilinmesinde önemli bir rol oynadı. “The History Of Armenian Genocide: Ethnic Conflict from tha Balkans to Anatolia to Caucasus” önemli bir çalışma olarak kabul edilir. Dadrian’ın diğer önemli çalışması da German Responsibility in the Armenian Genocide (Ermeni Soykırımı’da Almanya’nın Rolü) başlığını taşır. Dadrian’ın kitapları Türkiye’de Belge Yayınları tarafından basıldı. 1995 yılında yayınlanan “Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sorunu olarak Jenosid” kitabı yasal takibata uğradı, sonrasında beraat etti. Dadrian Zoryan Enstitüsü Soykırım Araştırmaları Bölümü yöneticisi olarak görev yapmaktaydı.

