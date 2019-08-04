“Fatih’in Emaneti Ayasofya’yı açamayan ümmetin umudu kilise açmaya devam ediyor”

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İstabul Alperen Ocakları Dün Yeşilköy’deki İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreni katılım sağlayıp “Ya Allah Bismillah” diyerek açılış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğanı Eleştirdi.

İstanbul Alperen Ocakları resmi sosyal medya sayfasından şu sözler ile aşağıdaki paylaşım yapıldı.

“Değişemez kimliğin hep cami saydım seni

Ağlar iken haline yürekten duydum seni

Ya benimsin ya benim hedefe koydum seni

Ey bemim Kızıl Elmam ülkümsün Ayasofyam

Cettimin emaneti mülkümsün Ayasofyam”

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