100 yıllık değişim fotoğraflarla sergilendi Kaynak: 100 yıllık değişim fotoğraflarla sergilendi

TYB Konya Şubesi’nin düzenlediği konferansta konuşan fotoğraf sanatçısı yazar Ahmet Kuş: Fotoğraflar tarihin tanığıdır

KONYA’DA FOTOĞRAFÇILIK

Resimden daha kolay ve pratik bir belgeleme yöntemi olan fotoğrafın Osmanlı’nın belli başlı şehirlerinde hızlı bir şekilde yaygınlaştığını ve olağanüstü ilgi gördüğünü kaydeden Kuş, “İlk fotoğrafhanelerden biri de Konya’da bulunuyordu. Garabet Kirkor Solakyan adlı bir gayrimüslimin 1895 yılında açtığı fotoğrafhaneyi sonraki yıllarda kalfası Hasan Behçet çalıştırdı ve ne yazık ki 15 Mayıs 2009 tarihinde kapandı” ifadelerini kullandı.

ESKİ VE YENİ KONYA’YI HARMANLAYAN SERGİ

Fotoğraf sergisi hakkında da bilgiler veren Kuş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “1895 yılında demiryolunun Konya’ya ulaşmasıyla ticari hayat canlandı, tren Konya ekonomisini ve sosyal hayatı büyük oranda etkiledi. Kente ulaşımın kolaylaşmasıyla yeni oteller açıldı ve seyyahların sayısı arttı. Şehrin ekonomisi, ticareti ve sosyal hayatı trenin gelmesi bir milattır. Biz de Konya’nın son yüz yılındaki değişimleri göstermeye gayret ettik. Şehirdeki mimari değişim fotoğraflarda net olarak gözlemlenebilmektedir.”

1893 yılı nüfus sayımına göre Konya merkez nüfusunun 98 bin 398 iken, kentte 4 bin Rum, bin 566 Ermeni vatandaş yaşadığını; Rumlar’ın Gazialemşah, Ermeniler’in ise Çiftemerdiven Mahallesi’nde oturduklarını anlatan Kuş, “Bir Selçuklu başkenti bakiyesi olan Konya’nın, Osmanlı coğrafyasın da çoğu şehre göre birçok açıdan gelişmiş bir şehir olduğunu anlatırken, “Konya’nın o zamana göre yenilik teşkil eden şehir içi tramvayı bile vardı. Vali Avlonyalı Ferit Paşa, 1906 yılında Selanik’ten atlı tramvay tren istasyonu getirterek şehrin hizmetine kazandırmıştı” dedi.

KONYA FOTOĞRAFLARINDA HAYNES İMZASI

Konya fotoğraf tarihi açısından John Henry Haynes’in önemli bir isim olduğuna değinen Kuş, “Şu anda elimizde olan en eski tarihli Konya fotoğraflarını çeken kişilerden biri Amerikalı Haynes’tir. 1884 yılında Konya’ya gelen sanatçı bir süre Robert Kolejinde öğretmen olarak ta çalıştı. Arkeoloji fotoğrafçılığının önemli isimlerinden biridir ve gezileri sırasında yolunu Konya’ya düşürüp çok özel, tarihimize ışık tutan fotoğraflar çekti. Ahmedeki’nin yani Zindankale’nin yıkılmadan önceki halini gösteren fotoğraf Haynes’in arşivindendir” şeklinde konuştu.

HATİCE KARAKUŞ

http://www.hakimiyet.com/100-yillik-degisim-fotograflarla-sergilendi-1257493h.htm

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