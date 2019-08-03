THY’nin Arjantin kulübü River Plate’e sponsor olması Ermeni diasporasını kızdırdı

Fuad Safarov

Arjantin’deki Ermeni diaspora teşkilatı “IARA”, THY’nin Türkiye imajını kullanılmasına ve bir spor kulübüne destek olmasına tepki gösterildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Arjantin’in ünlü kulübü River Plate’e sponsor olması ülkedeki Ermeni diasporasının tepkisine neden oldu.

Ermeni basınında çıkan haberlere göre, Arjantin’de faaliyet gösteren Instituciones Armenias de la República Argentina (IARA) adlı Ermeni diaspora teşkilatından yapılan açıklamada, THY’nin Türkiye yönetimi için ülke imajının kullanımında bir alet olduğunu iddia etti.

Ermeni diasporası örgütü açıklamasında, Arjantinli tüm spor takımlarının Ermeni toplumu ile “kardeşlik ve dayanışma” içinde olduğu savunuldu.

Açıklamada, 1915 yılında vuku bulan Ermeni olayları da her zaman olduğu gibi çarpıtılarak hatırlatıldı ve THY’nin Arjantin’in futbol kulübü River Plate’e sponsor olmasına tepki gösterildi.

Daha önce de Arjantin’deki Ermeni diasporası üyesi Eduardo Costaniyan, Radio Nacional’e yaptığı açıklamada, “THY’nın Arjantin futboluna inmesini istemiyoruz. Kulüplerin yaşadığı ekonomik durumu anlıyoruz ve milyonlarca futbol takımı için bunun kötü olmayacağını biliyoruz, fakat değerlerini dengeye koymak zorunda kalacak ” diyerek tepki göstermişti.

THY LOGOLU FORMA İLE İLK MAÇ 4 AĞUSTOS’TA…

Öte yandan, anlaşma kapsamında River Plate, 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. THY aynı zamanda ‘The Millionaires’ olarak da bilinen River Plate’e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu. River Plate, THY logolu formasıyla ilk maçına 4 Ağustos Pazar günü saat 23.45’te Lanús ile oynayacağı maçta giyecek. .

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/thynin-arjantin-kulubu-river-platee-sponsor-olmasi-ermeni-diasporasini-h455845.html

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