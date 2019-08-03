Rahibe Teresa kimdir aslen nerelidir? İnsanlığa adanmış bir ömür

Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Üsküp’te dünyaya gelen ‘Rahibe Teresa kimdir, tarihte önemi nedir, sözleri ve filmleri nelerdir?’ gibi konular merak ediliyor. Gerçek ismi Agnes Gonca Boyacı olan Rahibe Teresa’nın hayat hikâyesi karar.com’da…

1910’da doğan ‘Rahibe Teresa kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir ve tarihteki önemi nedir?’ gibi detaylar, son zamanlarda sıkça aranmaya başlandı. Dünyada yaptığı bir sürü iyilik ve hayır işleriyle Papa tarafından ‘azize’liğe yükseltilen Rahibe Teresa ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde…

RAHİBE TERESA KİMDİR?

Gerçek adı Agnes Gonca Boyacı olan Rahibe Teresa, 26 Ağustos 1910’da Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü Üsküp’te hayata gözlerini açtı. 18 yaşındayken rahibe olma kararı alan Gonca Boyacı, Hindistan’daki hayır işleriyle adı duyulan Loretto Hemşirelerine dâhil oldu. Teresa ismini bu dönemde alarak nam salmaya başladı. St. Mary’s Lisesi’nde coğrafya ve temel Hristiyanlık dersleri veren Rahibe Teresa, 1944’te aynı liseye müdür olarak atandı. 1950 yılında Vatikan’dan aldığı iznin ardından ‘Hayırsever Misyonerler’ cemiyetini kuran Rahibe Teresa, başta 12 kişiyle kurduğu bu cemaati, zaman içerisinde dünyanın 450 noktasına taşıyarak 4 bin rahibenin görev aldığı bir kuruma dönüştürdü.

‘KENDİMİ ÜSKÜPLÜ HİSSEDİYORUM’

1980’de Üsküp’e bir ziyaret gerçekleştiren Rahibe Teresa, bu ziyaret esnasında kendisine ırkıyla alakalı sorulan soruya da yanıt verdi. Kendisinin Üsküplü hissettiğini söyleyen Teresa, doğduğu şehrin burası olduğunu kaydederek, ‘Ancak ben dünyaya aitim’ demiştir.

AZİZELİĞİ

1979 yılında yürüttüğü hayırsever faaliyetlerden dolayı Nobel Barış Ödülü de alan Rahibe Teresa, 4 Eylül 2016’da Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin ardından Papa Franciscus tarafından ‘azize’ mertebesine yükseltilmiştir. Rahibe Teresa’nın iki hastayı iyileştirmesi, aziz/azize olabilmek için gerekli olan iki mucize olarak kabul edilmişti.



HASTANELERİN KABUL ETMEDİĞİ HASTALARI TEDAVİ ETTİ

Yoksul ailelerin çocuklarına ders vermeye başlayan Rahibe Teresa, aynı zamanda temel tıp eğitimi aldıktan sonra, hastaların evlerine giderek onları tedavi etti. Eski öğrencilerinin de katıldığı bir grup ile sokaklarda, hastanelerin kabul etmeyerek ölüme terk ettiği birçok hastaların tedavisini üstlendi.

ÖDÜLLERİ

Yaptığı çalışmalarla pek çok ödüle layık görülen Rahibe Teresa’nın ödülleri arasında, Papa XXIII. John Barış Ödülü ve 1979 Nobel Barış Ödülü de yer alıyor. Öte yandan ABD’nin en önemli sivil ödülü olan Özgürlük Madalyası da bu ödüller arasında bulunuyor. Bu ödülleri alırken de ziyafet verilmesini istemeyen Rahibe Teresa, 6 bin dolarlık fonun yoksullara bağışlanmasını istedi.

ÖLÜMÜ

Ölümünden 1 yıl evvel 1996 yılının kasım ayında ABD onursal vatandaşı olan Rahibe Teresa, 87 yıllık yaşamını insanlığa adadı. 5 eylül 1997 yılında Hindistan’ın Kalküta şehrindeki sağlık evinde hayatını kaybetti.

https://www.karar.com/dunya-haberleri/rahibe-teresa-kimdir-aslen-nerelidir-insanliga-adanmis-bir-omur-1287759#

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