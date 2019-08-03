İklim Aktivisti Makichyan: Rusya’da Aktivizm İşe Yarıyor, Çünkü Arkamızda Gerçekler Var

Annem grevlerimi sosyal medya hesaplarımdan izliyor ve benim için endişeleniyordu. Babam altıncı haftadan sonra grevlerim hakkında bir yazı okumuş olan bazı akrabalardan öğrendi.

Rus iklim aktivisti Arshak Makichyan iklim için okul grevine çıkma karırının zor olduğunu söylüyor.

bianet’in sorularını yanıtlayan Makichyan, grevlerinin Rusya’da pek çok kişi üzerinde etkili olduğunu aktarıyor ve “Çünkü arkamda milyonlarca insan var, arkamızda gerçekler var. Yani evet, Rusya’da aktivizm işe yarıyor” diyor.

İklim için okul grevi yapmaya nasıl karar verdin?

Zor bir karardı, çünkü ekimden beri Greta hakkında yazılar okuyor, iklim “değişikliği”ni araştırıyordum, ama grev yapmaya martta başladım. İsterseniz bütün hayatınızı toplumdan uzak durarak geçirebilirsiniz, ama ben bir noktada her şeye rağmen bu toplumun parçası olduğumu fark ettim. Umutsuzluk halinden çıkış yolum oldu bu.

Ailene ve arkadaşlarına grevlerden ilk bahsettiğinde nasıl bir tepki aldın?

Annem grevlerimi sosyal medya hesaplarımdan izliyor ve benim için endişeleniyordu. Babam altıncı haftadan sonra grevlerim hakkında bir yazı okumuş olan bazı akrabalardan öğrendi. O zaman aramızda tatsız bir konuşma geçti. Arkadaşlarımın çoğu anlayışla karşılamakla birlikte pek destek olmadılar.

Grevlerine nasıl devam etmeyi düşünüyorsun?

Bir ay önce Moskova Konservatuarı’ndan mezun oldum. Eylülden sonra kendime bir iş bulmam gerekiyor, ama aktivizm benim için daha önemli.

İklim krizinin Rus toprakları üzerindeki etkileri konusunda neler söylemek istersin?

Irkutsk bölgesinde seller ve yangınlar meydana geliyor. Sibirya’nın tamamı yanıyor. Hem iklimsel hem de ekolojik bir acil durum söz konusu.

Bu kadar zor bir ülkede iklim için grev yapmaya seni ne sevk etti?

Her şey. Çok zor bir karar oldu. Kendimden büyük bir şeye olan sevgim belki.

Her hafta iklim grevlerinde sana kaç öğrenci, arkadaş katılıyor?

İzni alınmış bir toplu grev olup olmadığına bağlı. Çoğu kişi tek başına grev yapmaktan korkuyor.

“Muhalif politikacılar da iklim konusunda sessiz”

Geçen hafta gözaltına alındığını duyduk. Sence neden gözaltına alındın ve bu sana neler hissettirdi?

Hislerimi soruyorsan, üstümden kamyon geçmiş gibi hissettim. Gözaltının sebebi iklim grevi değildi, bağımsız adayların seçimlere kaydının kanuna aykırı biçimde iptal edilmesi nedeniyle Moskova’da yapılan protestolarda bin 300 kişi gözaltına alındı. Benim orada bulunma sebebim yalnızca adaletti, çünkü tüm o muhalif politikacılar da iklim krizi konusunda sessiz. Ama bence, adaletin olmadığı yerde iklim adaleti de olamaz.

Sence yaptığın iklim grevleri ülkende iklim krizine yönelik kamuoyunun şekillenmesinde etkili oluyor mu?

Bence yapılan her şey önemli. Grevlerim Rusya’da pek çok kişi üzerinde etkili oldu, çünkü arkamda milyonlarca insan var, arkamızda gerçekler var. Yani evet, Rusya’da aktivizm işe yarıyor.

Eğer Başkan Putin’le yüz yüze konuşma şansın olsaydı ona tek bir cümleyle ne derdin?

Böyle bir durumda işe yarayacak sözcükler herhalde vardır ama ben henüz onları bilmiyorum.

Son olarak, genelde insanlardan nasıl tepkiler alıyorsun?

Pek çok destekleyenim de var, desteklemeyenim de. Ama benim için arkadaşlarımın ne düşündüğü ve doğru işler yapıyor olmam daha önemli. Mantıklı eleştirileri dikkate almaya, saçma olanlarına aldırış etmemeye çalışıyorum. (DÇ/AÖ)

http://m.bianet.org/bianet/iklim-krizi/211293-iklim-aktivisti-makichyan-rusya-da-aktivizm-ise-yariyor-cunku-arkamizda-gercekler-var?fbclid=IwAR0CitpA2NKfORFt03qioYFq34SITkExHIV_m1FV6Pmf9ISQzXw8lTqSjps