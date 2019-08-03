ELÇİ S. TATEOS’U ve S. SANTUHT’U ANMA GÜNÜ

3 Ağuatos 2019

Surp Tateos ve Surp Santuht Ermeni Apostolik Kilisesi’nin en önemli azizlerindendir. Ermenilerin aydınlanma hikayesi onların isimleriyle özdeşleşmiştir.

Der Hisus Kristos’un göğe yükselmesinden sonra Rabb’in “Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.” (Matta 28:19) öğretisi üzerine Tateos önce Urfa’ya gider ve Tanrı’nın sözünü vaaz eder. Birçok mucizelerin yanısıra Kral Apkar’ı da iyileştirir. Daha sonra kendi yerine birini görevlendirerek Ermeni Krallığı’na bağlı yerleşimlere gider, vaaz eder birçok putperesti imana getirir ve Ermeni Apostolik kilisesini kurar.

Daha sonra Ardaz Kazası’na giden S. Tateos, Ermeni Krallığına girer ve Kral Sanadrug’un kızı Santuht’u da imana getirir. Bütün bu olanları öğrenen Kral, kızına eski inancına dönmesini telkin eder, ancak sonuç alamaz.

Çok sinirlenen Kral hem S. Tateos’u hem de kızı Santuht’u zindana attırır ve korkunç işkencelere tabi tutar. Kral, kızını bir yönetici vasıtasıyla ikna etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Ancak yönetici imana gelir. Sonunda Kralın emriyle S. Tateos ve S. Santuht Şavarşavan’daki yazlık konutta şehit edilirler.

Ermeni Kilisesi Elçi S.Tateos’un anısını sene içinde iki kez kutlar, ilki Surp Partoğomeos ile sonraki ise Surp Santuht ile kutlanır.

Kaynak: Qahana

Tercüme: Anuş Karmen Sar

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