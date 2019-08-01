TÜRKİYE ERMENİLERİ 85.PATRİK SEÇİMİ MÜTEŞEBBİS HEYETİNDEN (1) NOLU DUYURU

Türkiye Ermenileri 85.Patrik Seçimi Müteşebbis Heyetimiz, boşalan Patriklik makamına yenisinin seçimi için kadim örf ve adetlerimiz dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca karar altına alınan 18.09.1961 gün ve 5/1654 sayılı kararnameye dayalı ve İçişleri Bakanlığının 1990 ve 1998 yıllarına dair Patrik Seçimi Talimatnamelerindeki hükümlere uygun olarak seçim süreci ile ilgili çalışmalarına başlamıştır.

Bu bağlamda, olağan oturumlardaki görüşmelerde oybirliğiyle alınan kararlar sonucu ve yapılacak seçimin iki dereceli niteliği göz önünde tutularak ve sivil delegelerin seçiminde oy kullanacak seçmen listelerinin hazırlanması için gereksinim duyulan süreç de dikkate alınarak, Ruhani delege seçimi için 07 Aralık 2019 günü, Sivil delege seçimi için 08 Aralık 2019 günü ve 11 Aralık 2019 tarihinde ise seçilen delegelerden oluşacak intihap heyeti eliyle Türkiye Ermenileri 85.Patriği seçiminin yapılmasının planlandığı hususu, İstanbul Vilayeti eliyle İçişleri Bakanlığına arz edilmiş ve seçimle ilgili iş ve işlemlerin sıhhatli yürütülmesi açısından Bakanlık görüşünün makul süre içinde heyetimize bildirilmesi için gereğinin ifası talep ve arz edilmiştir.

Cemaat mensuplarına saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE ERMENİLERİ 85. PATRİK SEÇİMİ

MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/hy/նախաձեռնարկ-մարմնի-զեկոյցը-1/

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