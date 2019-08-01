Sırp Brankica Lukic Müslüman oldu, “Deniz” adını aldı

Sırp asıllı 40 yaşındaki Brankica Lukic, İsviçre’de şirketinde çalıştığı Denizlili İşadamı Erdal Tulgar’la yaşadığı aşk ile birlikte Müslümanlığa ilgi duymaya başladı. Pamukkale İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida merasimiyle Lukic, Müslüman oldu ve ‘Deniz’ ismini aldı.

Ailesiyle Sırbistan’da yaşayan ve İsviçre’nin Aarau kentine çalışmak için giden 40 yaşındaki Brankica Lukic, Denizlili İşadamı Erdal Tulgar’ın şirketinde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Lukic ve Tulgar arasındaki arkadaşlık zamanla aşka dönüştü. 1,5 yıldır birlikte olan çift 17 Temmuz’da tatil için Denizli’ye geldi. Hristiyanlık dinine mensup olan Lukic, İslamiyet’e duyduğu merakı Tulgar’a belirtti. Erdal Tulgar, kız arkadaşını Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camii’ne götürdü. Çift orada Cami İmam Hatibi Ali Sürücüoğlu ile görüştü. Sürücüoğlu’ndan İslamiyet’i dinleyen Lukic, Müslüman olmaya karar verdi. Bu kararın ardından Pamukkale İlçe Müftülüğü’nde ihtida merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Nihat Sevil’den İslamiyet’in kuralları hakkında bilgi alan Lukic, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve ‘Deniz’ adını aldı. Lukic’e, Sevil tarafından ihtida belgesi ile Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

“İSLAMİYET’E MERAK DUYUYORDU” Törenin ardından konuşan Erdal Tulgar, şunları söyledi: “Denizli’ye gelmeden önce Brankica’ya Türkiye’yi tanıttım. Ülkemizi çok beğendi. Denizli’ye de tatil yapmak için geldik. Din ile alakalı pek konuşmamıştık. Kendisinin İslamiyet’e karşı merakı varmış. Bana sordu. Ben de bildiğim kadarıyla anlattım. Ancak Denizli’ye geldiğimizde daha doğru bilgiye ulaşması için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camii’ne giderek Ali Sürücüoğlu Hocamızla görüştük. Hocamız, Brankica’ya dinimizi, güzelliklerini anlattı. Brankica’da İslamiyet’i çok sevdiğini, Müslüman olmak istediğini söyledi. Evraklarımızı tamamladık. Müftülüğümüzde düzenlenen törenle de Müslüman oldu. Deniz ismini seçti. Mutluyuz.” “NAMAZ KILANLARI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADIM” Müslüman olmaya karar vermesinde etkili olan nedenleri aktaran Lukic; “Erdal ile işyerinde tanıştık. Onu çok seviyorum. Birlikte Türkiye’ye geldik. Türkiye çok güzel. Burada dininizi tanıdım. Çok sevdim. Müslüman olmaya karar verdim. Denizli’ye geldiğimizde Erdal beni camiye götürdü. Çok etkileyici bir yerdi. Orada namaz kılanları gördüm. Tuhaf bir histi. Ağlamaya başladım. İslamiyet’i çok sevdim” dedi. “MUTLUYUZ, HUZURLUYUZ” Brankica Lukic’in İslamiyet’i kabul etmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camii İmam Hatibi Ali Sürücüoğlu; “Yüce dinimiz İslam’ın bütün güzellikleri bereketi ve huzuru Brankica ve Erdal kardeşimizi kuşatsın. Bana bir telefon geldi. Erdal ve Brankica kardeşimiz görüşmek istediklerini, İslamiyet hakkında bir şeyler sormak istediklerini söylediler. Bizler de kabul ettik ve onları Camimizde ağırladık. Yeni adıyla Deniz Hanım’a dinimizi anlattık. Dinimizden, camideki insanların birlik ve beraberlik şuuru ve Erdal’dan etkilenmiş. Bizim dinimiz sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik üzerine kurulu. Müslüman olmak istediğini söyledi. Bizler bu isteğini gerçekleştirmesinde kardeşimize yardımcı olduk. Mutluyuz, huzurluyuz. Çok hayırlı bir işe vesile olmanın kıvancını tüm iliklerime kadar yaşıyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

https://www.denizligazetesi.com/ozel-haber/sirp-brankica-lukic-musluman-oldu-deniz-adini-aldi-h82569.html

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